        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

        Muş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda esrar, kenevir ve tohumu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 10:11 Güncelleme: 02.12.2025 - 10:11
        Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
        Muş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda esrar, kenevir ve tohumu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Bu kapsamda, bir ev ile eklentilerinde yapılan aramada, 1 kilo 350 gram kubar esrar, 8 kök Hint keneviri ve 400 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

        Şüpheli E.G. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

