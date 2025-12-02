Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
Muş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda esrar, kenevir ve tohumu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda, bir ev ile eklentilerinde yapılan aramada, 1 kilo 350 gram kubar esrar, 8 kök Hint keneviri ve 400 gram kenevir tohumu ele geçirildi.
Şüpheli E.G. gözaltına alındı.
