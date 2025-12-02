Habertürk
Habertürk
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 15:33 Güncelleme: 02.12.2025 - 15:33
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Stat:MuşŞehir

        Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Ömer Lütfü Aydın, Emre Doğu

        Muşspor: Enes Çetin, Muhammet Fatih Yıldırım, Ahmet Tekin, İlker Günaslan (Dk. 68 Oğuzhan Akgün), Erkam Reşmen, Cumali Bişi, Bilal Budak (Dk. 58 Okavuçi), Ayetullah Korkmazer (Dk. 58 Emirhan Karagülle), Ersel Aslıyüksek, Onur Ramazan Toprak, Halil Yılmaz

        TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı (Dk. 72 Stefanescu), Calusic, Andzouana (Dk. 58 Mücahit İbrahimoğlu), Muzaffer Utku Eriş, Muhammet Tunahan Taşcı, Jo Jin-Ho (Dk. 58 Guilherme)​​​​​​​, Pedrinho, Melih Bostan, Bjorlo (Dk. 58 İsmail Esat Buğa), Kaan Akyazı (Dk. 22 Bardhi)

        Goller: Dk. 38 Bardhi, Dk. 52 Calusic, Dk. 53 ve 90+2 Melih Bostan (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 89 Ersel Aslıyüksek (Muşspor)

        Sarı kartlar: Dk. 31 Cumali Bişi (Muşspor), Dk. 74 İsmail Esat Buğa (TÜMOSAN Konyaspor)

        MUŞ

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

