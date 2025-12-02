Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat:MuşŞehir
Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Ömer Lütfü Aydın, Emre Doğu
Muşspor: Enes Çetin, Muhammet Fatih Yıldırım, Ahmet Tekin, İlker Günaslan (Dk. 68 Oğuzhan Akgün), Erkam Reşmen, Cumali Bişi, Bilal Budak (Dk. 58 Okavuçi), Ayetullah Korkmazer (Dk. 58 Emirhan Karagülle), Ersel Aslıyüksek, Onur Ramazan Toprak, Halil Yılmaz
TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı (Dk. 72 Stefanescu), Calusic, Andzouana (Dk. 58 Mücahit İbrahimoğlu), Muzaffer Utku Eriş, Muhammet Tunahan Taşcı, Jo Jin-Ho (Dk. 58 Guilherme), Pedrinho, Melih Bostan, Bjorlo (Dk. 58 İsmail Esat Buğa), Kaan Akyazı (Dk. 22 Bardhi)
Goller: Dk. 38 Bardhi, Dk. 52 Calusic, Dk. 53 ve 90+2 Melih Bostan (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 89 Ersel Aslıyüksek (Muşspor)
Sarı kartlar: Dk. 31 Cumali Bişi (Muşspor), Dk. 74 İsmail Esat Buğa (TÜMOSAN Konyaspor)
MUŞ
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.