Muş'ta hız yaptıkları görüntüleri sosyal medyada paylaşan iki motosiklet sürücüsüne para cezası

Muş'ta, yaptıkları hız görüntülerini sosyal medyada paylaşan iki motosiklet sürücüsüne toplam 18 bin 534 lira para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Muş-Bingöl kara yolunda iki motosiklet sürücüsünün hız yaptıkları anları sosyal medya hesaplarından paylaştıklarını tespit etti.

Yapılan incelemede sürücülerin H.A. ve B.Ş. olduğu belirlendi.

İl Merkez Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından yapılan işlem sonucunda iki sürücüye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 51/2-C maddesi kapsamında toplam 18 bin 534 lira trafik idari para cezası kesildi.