Muş İl Jandarma Komutanı Albay Özer'den şehit ailesi ve gaziye ziyaret

Muş İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Özgür Özer ve eşi Elif Özer, şehit ailesi ile gaziyi ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Albay Özer ve eşi, 2008 yılında Şırnak'ın Silopi ilçesinde vatani görevini yaparken şehit olan Jandarma Er Sinan Yavuz'un merkezde ikamet eden ailesiyle bir araya geldi.

Daha sonra merkeze bağlı Kızılağaç beldesine geçen Özer, Gazi ve Güvenlik Korucusu İsmet Şahin'in evine konuk oldu.

Özer, şehit ve gazilerin vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna gösterdiği fedakarlıkların hiçbir zaman unutulmayacağını belirterek, devletin her zaman onların yanında olduğunu ifade etti.

Yavuzun ailesi ile Şahin, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Özer'e teşekkür etti.