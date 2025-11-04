Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi

        Muş'ta düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 20:10 Güncelleme: 04.11.2025 - 20:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muş'ta düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

        Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda, merkezde ikamet eden Y.S'nin evinde ruhsatsız silah bulundurduğu ve silah ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı.

        Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda, bomba arama köpeği "Dün", mayın arama köpeği "Yalı" ve yer altı görüntüleme cihazı desteğiyle yapılan aramada, 2 piyade tüfeği, G-3 piyade tüfeği, 3 şarjör, 100 G-3 fişeği, 7,62 milimetre çapında 8 fişek ve 9 milimetre çapında 80 manevra fişeği ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu’nun babası ve oğluna yurt dışı yasağı
        İmamoğlu’nun babası ve oğluna yurt dışı yasağı
        Kasap dükkanında silahlı çatışma
        Kasap dükkanında silahlı çatışma
        Beşiktaş'tan açıkladı: Komisyon kurulacak!
        Beşiktaş'tan açıkladı: Komisyon kurulacak!
        4 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        4 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Evi yakıp, jandarma görevlilerini bıçakladı!
        Evi yakıp, jandarma görevlilerini bıçakladı!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Aşk adına vur topa
        Aşk adına vur topa
        Borsa için yeni taslak hazırlandı
        Borsa için yeni taslak hazırlandı
        Patlama sandılar! Lisenin arkasındaki kaya parçaları nehre düştü!
        Patlama sandılar! Lisenin arkasındaki kaya parçaları nehre düştü!
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Sergen Yalçın için kritik eşik: Antalya!
        Sergen Yalçın için kritik eşik: Antalya!
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 4 yıllık men cezasını kaldırıldı!
        Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 4 yıllık men cezasını kaldırıldı!
        MHP lideri Bahçeli'den Demirtaş açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den Demirtaş açıklaması
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"

        Benzer Haberler

        Muş Valisi Çakır, köyde muhtarların taleplerini dinledi
        Muş Valisi Çakır, köyde muhtarların taleplerini dinledi
        Malazgirt'te "Hayırlı günler komşum" ziyaretleri sürüyor
        Malazgirt'te "Hayırlı günler komşum" ziyaretleri sürüyor
        Muş'a gelen fotoğraf tutkunları kentin güzelliklerini görüntüledi
        Muş'a gelen fotoğraf tutkunları kentin güzelliklerini görüntüledi
        Muş'ta İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Muş'ta İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Dev boruların döşendiği Muş Ovası'nda tarım arazileri suya kavuşacak
        Dev boruların döşendiği Muş Ovası'nda tarım arazileri suya kavuşacak
        Bulanık Kaymakamı Koşansu'ndan okul ziyareti
        Bulanık Kaymakamı Koşansu'ndan okul ziyareti