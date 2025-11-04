Muş'ta ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi

Muş'ta düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda, merkezde ikamet eden Y.S'nin evinde ruhsatsız silah bulundurduğu ve silah ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda, bomba arama köpeği "Dün", mayın arama köpeği "Yalı" ve yer altı görüntüleme cihazı desteğiyle yapılan aramada, 2 piyade tüfeği, G-3 piyade tüfeği, 3 şarjör, 100 G-3 fişeği, 7,62 milimetre çapında 8 fişek ve 9 milimetre çapında 80 manevra fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.