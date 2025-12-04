Muş'ta "Kadın Girişimciler Fuarı" açıldı

Muş'ta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu tarafından "Kadın Girişimciler Fuarı" açıldı.

Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda "zirvede kadın var" mottosuyla düzenlenen fuar etkinliği, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Koç, yaptığı konuşmada, etkinliğin kentte kadın odaklı dönüşümün temellerinin atıldığı önemli bir adım olduğunu söyledi.

Kadının emeği, üretimi ve liderliğinin toplumun en güçlü yapı taşlarından biri olduğunu belirten Koç, şunları kaydetti:

"Kadınların ekonomik ve sosyal hayatta aktif rol almasının, sürdürülebilir kalkınmanın ayrılmaz bir parçasıdır. Fuar kadınların potansiyelini görünür kılma amacı taşıyor. Bilgi, ilham ve vizyon üreten bu organizasyon Muş'un girişimci kadınlarına önemli fırsatlar sunacak. Kadın girişimciler yerel kalkınmanın dinamik bir unsurudur. Kadınların ürettiği her değer aileden başlayarak kent ve ülke ekonomisine yayılan güçlü bir ivme oluşturmakta."