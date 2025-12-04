Habertürk
        Korkut'ta Kurumlar Arası Futsal Turnuvası başladı

        Korkut'ta Kurumlar Arası Futsal Turnuvası başladı

        Muş'un Korkut ilçesinde düzenlenen Kurumlar Arası Futsal Turnuvası başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 12:32 Güncelleme: 04.12.2025 - 12:35
        Korkut'ta Kurumlar Arası Futsal Turnuvası başladı
        Muş'un Korkut ilçesinde düzenlenen Kurumlar Arası Futsal Turnuvası başladı.

        Kaymakamlığın koordinasyonunda, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce organize edilen turnuvaya 10 kurumdan takımlar katıldı.

        Korkut Gençlik ve Spor Müdürü Cihat Duygu, yaptığı açıklamada, turnuvayla kurum çalışanları arasında sosyal birlikteliğin sağlanması ve motivasyonun artırılmasının hedeflendiğini belirtti.

        Kurumlar arasında sportif bağı güçlendirmek istediklerini ifade eden Duygu, şunları kaydetti:

        "Müsabakaların centilmenlik çerçevesinde geçmesini temenni ediyor, tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Bu süreçte spora ve gençliğe verdikleri desteklerden ötürü Korkut Kaymakamımız Sayın Orhan Ayaz'a ve Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Yusuf Kılıç'a teşekkür ediyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

