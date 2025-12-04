Korkut'ta Kurumlar Arası Futsal Turnuvası başladı

Muş'un Korkut ilçesinde düzenlenen Kurumlar Arası Futsal Turnuvası başladı.

Kaymakamlığın koordinasyonunda, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce organize edilen turnuvaya 10 kurumdan takımlar katıldı.

Korkut Gençlik ve Spor Müdürü Cihat Duygu, yaptığı açıklamada, turnuvayla kurum çalışanları arasında sosyal birlikteliğin sağlanması ve motivasyonun artırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Kurumlar arasında sportif bağı güçlendirmek istediklerini ifade eden Duygu, şunları kaydetti:

"Müsabakaların centilmenlik çerçevesinde geçmesini temenni ediyor, tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Bu süreçte spora ve gençliğe verdikleri desteklerden ötürü Korkut Kaymakamımız Sayın Orhan Ayaz'a ve Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Yusuf Kılıç'a teşekkür ediyorum."