Muş'ta 14 düzensiz göçmen yakalandı
Muş'un Malazgirt ilçesinde 14 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Muş'un Malazgirt ilçesinde 14 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında şüphe üzerine iki araç durduruldu.
Araçlarda yapılan kontrollerde 14 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen taşımacılığı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.