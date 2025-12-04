Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Muş'ta hakkında 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 19:35 Güncelleme: 04.12.2025 - 19:35
        Muş'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Muş'ta hakkında 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, dolandırıcılık suçundan 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. yakalandı.

        Zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

