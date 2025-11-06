Muş'ta çalıntı 3 büyükbaş hayvanla yakalanan şüphelilerden biri tutuklandı

Jandarma ekiplerince yapılan araştırmada, hayvanların Bahçeköy köyünde yaşayan H.Ğ'ye ait olduğumun ve çalındığının tespit edilmesi üzerine H.Y, C.Ç. ve E.Y. gözaltına alındı.

Yapılan kontrolde kasa bölümünde küpesiz 3 büyükbaş hayvan bulundu. Araçtaki H.Y. ve E.Y'nin çelişkili beyanlarda bulunması üzerine kamyonet İlçe Jandarma Komutanlığına çekilerek detaylı inceleme yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilova beldesinde gece devriyesi sırasında şüphe üzerine C.Ç. yönetimindeki kapalı kasa kamyoneti durdurdu.

