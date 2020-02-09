Muş'ta, tehlikeli kar temizliği 

MUŞ'ta yoğun kar yağışı etkili olurken, günde 100150 liraya, önlem almadan evlerin çatılarına çıkanlar, biriken karları temizliyor.

Kent merkezindeki kar kalınlığının 40 santimetreyi geçtiği Muş'ta, binaların çatılarında biriken karlar için tehlikeli mesai yapılıyor. 56 kişi olarak bir araya gelenler, günde 100150 liraya, herhangi bir önlem almadan evlerin çatılarına çıkıp, biriken karları temizliyor. Bazı kişiler, metrelerce yüksekten düşmemek için bir ucunu beline bağladığı kalın ipin diğer ucunu çatıdaki sağlam yere bağlıyor. Güvenlik önlemi almadan karlı çatılara çıkanlar, küreklerle temizlik çalışması yapıyor.



MUŞ 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 05:43

GÜNEŞ 07:06

ÖĞLE 12:33

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:50

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.