MŞÜ Senatosu 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı kararını açıkladı

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ), senatonun 20202021 eğitimöğretim yılı güz yarıyılı hakkında aldığı kararlarla ilgili açıklama yaptı.

Muş Alparslan Üniversitesi, senatonun 20202021 eğitimöğretim yılı güz yarıyılı hakkında aldığı kararlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “Akademik takvime göre 12 Ekim 2020 tarihinde derslerin başlayacağı Muş Alparslan Üniversitesinde 20202021 eğitimöğretim yılı güz yarıyılında önlisans, lisans ve lisansüstü programların tamamında muafiyet sınavları hariç eğitimöğretim faaliyetleri uzaktan öğretim yoluyla sürdürülecektir. Üniversite senatosunun 16 Eylül2020 tarihinde yapmış olduğu toplantı neticesinde; artan salgın vakalarıyla birlikte korona virüsle mücadelesinde sıkılaştırılan tedbirle. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün konuyla ilgili 4 Eylül 2020 tarihli ve 13588366149 sayılı tavsiye kararı. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün konuyla ilgili kararının dikkate alınmasına dair Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 4 Eylül 2020 tarihli ve 75850160104.01.02.04E.55362 sayılı yazısı. Muş Valiliği İI Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 8 Eylül 2020 tarihli ve 233 numaralı kararı. Akademik birimlerin konuyla ilgili görüş ve önerileri değerlendirilerek 20202021 eğitimöğretim yılı güz yarıyılı önlisans, lisans ve lisansüstü programlarında eğitimöğretim faaliyetlerinin uzaktan öğretim yoluyla yapılmasına ve yalnızca nazırlık sınıfları için geçerli olmak üzere muafiyet sınavlarının her birimin kendi dersliklerinde yüz yüze icra edilmesine karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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