Muş Valisi İlker Gündüzöz, Peygamber Efendimize hakaret karikatürünü kamu binalarına yansıtan Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a ve onu savunan Suudi Arabistan’a tepki göstererek, “Şimdi Peygamber Efendimize saldırı yapan bir ülkeyi ve onun hükümet başkanını savunacak kadar adileşmiş olan bazı devletler var, devlet yöneticileri var; Suudi Arabistan gibi, Arap coğrafyasında olduğu gibi” dedi.

Muş’ta Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yılı, korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenen törenle kutlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının okunmasıyla başlayan program, Vali İlker Gündüzöz’ün tebrikleri kabul etmesiyle devam etti. Törende bir konuşma yapan Vali Gündüzöz, bugün Cumhuriyetin 97. yılını gururla kutladıklarını ve 2023’te Cumhuriyetin 100. yılını kutlayacaklarını söyledi. “Gönül arzu eder ki seneye inşallah bu küresel salgının bitmiş olduğu ve hepimizin bayramı bayram gibi birbirimizle kucaklaşarak daha rahat bir ortamda kutlayacağımız günler gelsin” diyen Vali Gündüzöz, “Bunun için devletimiz milletimizle elbirliğiyle mücadele etmekte. İnşallah burada salgın nedeniyle mahdut tuttuğumuz bu sayı seneye ve ondan sonraki senelerde binlerce Muşlu kardeşimizi, kıymetli vatandaşlarımızın da iştiraki ile daha coşkulu kutlansın” dedi.

İnsanların inanç ve kutsallarını hiçe sayan bir takım zihniyetlerin olduğunu dile getiren Vali Gündüzöz, “İnsan haklarıyla ilgili çeşitli ihtilaller ve düzenlemelerle övünen, 1789 Fransız İhtilaline insan haklarını dayandıran, demokrasi havariliği yapan bir takım ülkeleri görüyoruz ki komşusunun, kendi vatandaşlarının ve tüm dünyanın insan hakları noktasında hassas olduğu hususlara bile saygı göstermeyen, bir takım insanları ve inançları yok sayan ve insanların kutsalıyla dalga geçmeye, alay etmeye çalışan bir zihniyet var” ifadelerini kullandı.



“Fransızlar veyahut da diğer batılı bir takım ülkelerde insanlara saldırıyı görüyoruz”

Fransızlar veyahut da diğer batılı bir takım ülkelerde insanlara saldırıyı gördüklerini anlatan Vali Gündüzöz, “Kendi vatandaşına saldırıyı görüyoruz. Sırf zenci olduğu için boğarak öldürüyor kendi vatandaşını. Dolayısıyla bizim öncelikle kendi değerler dizinimizi, tarihe atfettiğimiz değerleri gözden geçirmemiz lazım. Türkiye tekrar şahlanıyor. Türkiye kendi kardeşlerinin olduğu coğrafyaya elini uzattı. Libya’da, Azerbaycan’da bizim manevi desteğimizi bekliyorlar. Bizim maddi desteğimizi bırakın manevi desteğimizi bekliyorlar. Herkesin gözü Türkiye’de. Biz öyle bir milletiz ki, bu bayrak öyle büyük bir bayrak ki; biz kendimiz buralardan gözümüzü ayırsak, başımızı çeksek oralar bizi bırakmıyor, tarih bizi bırakmıyor. Dolayısıyla bize büyük sorumluluklar düşüyor” diye konuştu.



“Onların korkusu şu; Türkiye geliyor”

Türkiye’nin artık dünya aktörü bir ülke olduğunu işaret eden Vali Gündüzöz, “Onların korkusu şu; Türkiye geliyor. Artık 1920’de bize diz çöktürdüğünüzü düşündüğünüz, o işgal altındaki yıktığınız, parçaladığınız bir Osmanlı yok. Şimdi şahlanan, tekrar dünya aktörü olan ve mazlum milletler için sözünü esirgemeyen büyük bir millet var” dedi.



“Suudi Arabistan, milli dini, manevi değerlerini yok sayıyor”

Suudi Arabistan’a tepki gösteren Gündüzöz, “Görüyoruz işte Suudi Arabistan’ı falan. Ne yapıyor? Kendi milli dini, manevi değerlerini yok sayıyor. Şimdi Peygamber Efendimize saldırı yapan bir ülkeyi ve onun hükümet başkanını savunacak kadar adileşmiş olan bazı devletler var, devlet yöneticileri var. Suudi Arabistan gibi, Arap coğrafyasında olduğu gibi. Laiklik nedir? Laiklik bu mudur ya. Bir dinin kutsalına, peygamberine hakaret içeren bir karikatürü kamu binasının duvarına asmak kadar adice bir hareketi sen insan hakları olarak ortaya koyuyorsan, artık benim batı paradigmasını gözden geçirmem lazım, batı tarihini gözden geçirmem lazım, insan haklarını dünyaya yayan, 1789 Fransız İhtilali diye başlayan tarih kitaplarını gözden geçirmem lazım. Demek ki böyle bir şey yok. Gelinen nokta bu, işin bakisi bu. Kendi tarihimize dönüp silkelenmemiz lazım. Bu tarihimizi bilmeyen sözde hainlere de içerde daha yüksek sesle cevap vermemiz lazım. Onun için birlik ve beraberliğimiz baki olsun. Bu millet her zaman dimdik ayakta olsun. Bu bayrak da hiçbir zaman gönderden inmesin, bu ezanlarda susmasın. Zaten bu bayrak indiği zaman ezanlar susar” şeklinde konuştu.

Tören, yapılan konuşmaların ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.