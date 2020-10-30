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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş Valiliğinden Tarım ve Orman Müdürlüğüne aşı nakil aracı

İHA

Muş Valiliğinden Tarım ve Orman Müdürlüğüne aşı nakil aracı

Muş Valiliği, hayvan hastalıklarının önlemesinde kullanılmak üzere Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne frigorifik aşı nakil aracı aldı.
Muş Valiliğinin talimatı ve İl Özel İdaresinin katkılarıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne taşıma sıcaklığı özelliği bulunan bir araç alındı. 325 bin büyük ve 1 milyon 100 bin küçükbaş hayvan varlığı bulunan kentte, her yıl hayvanlar için yaklaşık 2 milyon doz aşı kullanılıyor. Soğuk zincirin kırılmaması için Elazığ’dan Muş’a aşı taşıması için alınan araç, aşıları sorunsuz bir şekilde Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne taşıyacak.
Alınan araçla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, şu anda aşı nakil aracını teslim aldıklarını ve aracın alınmasında emeği geçen Vali İlker Gündüzöz’e ve İl Özel İdaresine teşekkür etti. Muş’un hayvancılık kenti olduğunu hatırlatan Aydın, “Bizim yıllık olarak çiftçilerimiz sayesinde 6 milyar TL gelirimiz var. Bunun 4 milyar TL’si hayvancılıktan geliyor. Hayvanların sağlığını korumak bizim görevimiz. Hayvan hastalıkları hem hayvan ekonomisini hem ülke ekonomisini hem de insan sağlığını etkileyen unsurlar. Bazı hayvan hastalıkları insana da geçebiliyor. Mesela şarbon gibi, brusella gibi. Şükürler olsun biz her türlü tedbiri alıyoruz gerek valiliğimizden, gerek bakanlığımızdan aldığımız desteklerle. Soğuk zincirin kırılmaması için Elazığ’dan aşı getirmekteyiz. Aşının artı 4 derecede gelmesi gerekiyor. Soğuk zincirin hiçbir şekilde kırılmaması gerekiyor ahıra girene kadar. Elazığ ve Muş arasında sıkıntı vardı. Biz frigorifik araç bulmakta sıkıntı çekiyorduk. Şu anda bunu da çözdük. Artık ahırlarımıza kadar aşıyı aldığımız gibi hayvana uygulayacağız. Aşı biyolojik bir ürün olduğu için canlılığını koruması gerekiyor. Bunun önemi de oradan geliyor” dedi.
Her yıl 325 bin büyükbaş ve 1 milyon 100 bin civarında da küçükbaş hayvana bakım yaptıklarını kaydeden Aydın, “Yılda her ahıra 45 defa giriyoruz. Yaklaşık 2 milyon doz aşı yapıyoruz her sene. Hayvan hastalıkları bazen rüzgarla yayılıyor, bazen kuşlarla yayılıyor, bazen de insan eliyle yayılıyor. Hayvan burada hastalanmayacak ki buradan bir yayılma olmasın ülkemizin diğer taraflarına. O yüzden biz gerekli her türlü tedbiri alıyoruz. Bundan sonra aracımızı ülkemizin ve çiftçilerimizin hizmetinde kullanacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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