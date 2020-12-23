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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘Hediye Karavanı’nın 5’inci durağı Muş oldu

İHA

‘Hediye Karavanı’nın 5’inci durağı Muş oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu işbirliğiyle hazırlanan 'Hediye Karavanı' tırının 5’inci durağı Muş oldu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu işbirliğinde hayata geçirilen 'Hediye kervanı' projesi ile pandemi sürecinde evde kalan çocukların aileleriyle evlerinde oynayabilecekleri parmak taş, dokuz taş, mangala, dama, seksek ve boyama setlerinden oluşan oyunlar hazırlandı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 14 şehri dolaşacak olan 'Hediye Kervanı'; Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl'ün ardından Muş’a ulaştı. Muş Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende pandemi nedeniyle temsili olarak 3 çocuğa hediye verilirken, yaklaşık 500 hediye de belirlenen çocuklara ulaştırılmak üzere yetkililere teslim edildi.
Törende konuşan Muş Vali Yardımcısı Muhammed Fatih Demirel, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2016 yılından bu yana Türkiye’nin birçok yerinde birçok çocuğa ulaşıldığını belirterek, “Bu anlamda federasyon yetkililerimize ve Bakanlığımıza şükranlarımı arz ediyorum. Zor bir dönemden geçiyoruz. İnşallah en kısa zamanda çocuklarımızın o sokaklardaki cıvıltılarını yeniden duymaya başlayacağız. Zaten projede de sokak oyunları ve geleneksel oyunlar olması açısından da anlamlı. Çocuklara, gençlere yapılan yatırımın etkilerinin birçok yatırımdan daha fazla olduğunu biliyoruz. Bu projeyi de bu minvalde değerlendiriyoruz” dedi.
Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Salim İsot da, temsili olarak birkaç çocuğa hediye paylaşımı yaptıklarını kaydederek, “Akabinde il müdürlüğümüz ve valilik koordinasyonuyla birlikte evlerinden çıkamayan çocuklarımıza da oyuncaklarımızın ulaştırılması sağlanmış olacak. Çocuk Oyunları Federasyonu olarak 10 yıldır faaliyet göstermekte olan kuruluşumuz, geleneksel sokak oyunlarını oynatmakta. Bunlar mendil kapmaca ve seksek oyunları ağırlıklı. Son 34 seneden beri hediye karavanı, oyun karavanı yollarda projesiyle faaliyetlerine de devam etmekteyiz. Faaliyetlerimizi bu seneye kadar oyun karavanı şeklinde sürdürürken malum pandemi nedeniyle çocuklarımızla buluşamama sonucunda hediye karavanıyla en azından bu süreçte evlerinden çıkamayan çocuklarımız da oyunlarını evlerinde akranlarıyla oynasın istedik” diye konuştu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy ise “Zor bir süreçten geçerken bizim de hep dediğimiz bir şey vardı; çocuklarımız ekranla değil, akranla buluşsun derdik. Projenin formatına baktığımızda çocuklarımızı geleneksel oyunlarımızla buluşturmak, ekrandan uzaklaştırmak ve çocukluğa uygun olan bir süreci yaşamalarını sağlamak amacıyla hazırlanmış bir proje. Seçilen hedef kitle bizi gururlandırmıştır. Sosyoekonomik destek alan çocuklarımız hedef kitle olarak seçilmiştir. Çocuklarımıza yönelik yapılan her çalışmada gurur duyduğumuz gibi onları da ekranlardan uzaklaştırıp akranlarıyla bir araya getirmek ve bu imkanı sunmak adına yapılan bu proje gerçekten değerli bir projedir” şeklinde konuştu.
Etkinliğe katılan Vali Yardımcısı Muhammed Fatih Demirel, çocuklarla geleneksel seksek oyununu oynadı.
Tırın, Muş’taki programın ardından yarın Bitlis’te olacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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