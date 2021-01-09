Terörist cenazesinde propaganda yapan 7 kişi gözaltına alındı

Muş’ta 2013 yılında PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi BTÖ mensubu cenazesinde terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, 3 Ağustos 2013 tarihinde Muş ili Merkez İlçesi Durugöze Köyünde PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi BTÖ mensubu cenazesinde PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 10 hedef şahsa yönelik 06 Ocak 2021 tarihinde eş zamanlı olarak il merkez ve Korkut ilçelerinde icra edilen operasyonda 7 şahsın gözaltına alındığı ve şüpheli şahıslar hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.