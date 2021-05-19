Muş'taki evlat nöbetine bir aile daha katıldı 0:00 / 0:00

Genel

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 226 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemine destek için Muş'ta eylem başlatan iki aileye bir aile daha katıldı.

AA'nın haberine göre, Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Muşlu Teker ve Özcan ailelerinin, HDP İl Başkanlığı önünde sürdürdüğü eyleme 2015 yılında kızları dağa kaçırılan Yenilmez ailesi de katıldı.

Ellerinden düşürmedikleri Türk bayraklarıyla HDP İl Başkanlığı önünde eylem yapan aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir" ve "Halkı Dolandıran Parti" yazılı pankart açtı. Oturma eylemine yeni katılan anne Süheyla Yenilmez, gazetecilere, 2015 yılında üniversite okuyan kızının PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını söyledi.

'6 YILDIR AĞLIYORUM, SAĞ YA DA ÖLÜ ÇOCUĞUMU İSTİYORUM'

Yenilmez, şöyle konuştu: "Çocuğumun geleceğini, gözyaşı hakkını istiyorum. Bana bir fotoğrafı, bir telefonu çok gördüler. 6 yıldır ağlıyorum. Evimde duramıyorum. Hep yatakta yaşıyorum. Sağ ya da ölü çocuğumu istiyorum. Çocuğumu 2015 yılında Bitlis'te üniversite ikinci sınıf öğrencisiyken kandırıp kaçırdılar. Ne kadar HDP'ye gittiysem boş gönderdiler, kapılarından kovdular. Para, mal ve mülk istemiyorum, evladımı istiyorum. Eylem yaparak çocuğumu HDP'den istiyorum. Çocuğum gelene kadar eyleme devam edeceğim. Ne hakla çocuğumu oradan kaçırıp götürdüler. Dağa gidecek, kaçacak çocuk değildi."

'HDP EVLERİ YIKTI, ONLARIN DA EVLERİ YIKILSIN'

HDP'den çocuğunu isteyen anne Şahinaz Özcan da her geçen gün eyleme katılan ailelerin sayısının arttığını belirterek, "Çocuklarımızı istiyoruz. HDP'yi kapatsınlar. HDP evleri yıktı, onların da evleri yıkılsın. Millet çocuğunu yetiştiriyor, PKK alıp dağa götürüyor. Bayramı nasıl geçirdik bilmiyoruz. Her gün çocuğum gözümün önünde. Hiç unutamıyorum. Çocuğum gelene kadar eylem yapacağım" dedi.

2014 yılında oğlu dağa götürülen anne Gülbahar Teker ise HDP ve PKK'dan korkmadığını kaydederek, "Oğlum yaralı ve PKK'nın elindeyken 4 defa orada ameliyat oldu. Kendisi bana anlattı. Çocuklarımızı HDP'den istiyoruz. Lanet olsun HDP'ye." ifadelerini kullandı.

DİYARBAKIR'DAKİ EVLAT NÖBETİ 625'İNCİ GÜNÜNDE

DHA'nın haberine göre, Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 2 yıl önce 21 Ağustos'ta kayboldu. Oğlunun teröristler tarafından dağa kaçırıldığını düşünen Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Hacire Akar'ın almadan gitmeyeceğini söylediği oğlu Mehmet Akar, eylemin 3'üncü gününde ortaya çıktı. Akar eylemine son verdi, Mehmet Akar ise mahkemece ev hapsine çarptırıldı. Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu.

AKAR'IN ÇOCUĞUNA KAVUŞMASI UMUT OLDU

Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 625 gündür devam eden eylemlere katılan aile sayısı, 226'ya ulaştı. Eylem süresince Hacire Akar'ın yanı sıra evlat hasreti çeken 24 aile daha çocuklarına kavuştu.

'19 MAYIS BURUK GEÇİYOR, HERKES ÇOCUĞUNA SAHİP ÇIKSIN'

Siirt'in Şirvan ilçesinde, 2014 yılında 16 yaşındayken, kaçırılan oğlu Yusuf için eylemini sürdüren Nurettin Ödümlü, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı buruk geçirdiklerini belirtti. Anne ve babalara çocuklarına sahip çıkmaları çağrısında bulunan Ödümlü, "Oğlum Yusuf, HDP tarafından kandırılarak dağa götürüldü. 7 senedir görmüyorum oğlumu. Hem oğluma hem de dağdaki diğer çocuklara sesleniyorum; evinize gelin, kimse size ceza vermeyecek. Cumhurbaşkanımız ve içişleri bakanımız bize yardımcı oluyorlar, onlara da teşekkür ediyorum. Bugün 19 Mayıs, Türkiye'deki tüm gençlerimizin bayramı kutlu olsun. Biz çocuklarımıza sahip çıkamadık. Anne ve babalara sesleniyorum; herkes kendi çocuğuna sahip çıksın, çocukları dağa gidip ölmesin" diye konuştu.