Suriye'de yaklaşık 8 yıldır devam eden iç savaşta yüz binlerce kişi hayatını kaybetti, milyonlarca insan da yaşadıkları yerleri terk ederek güvenli gördükleri bölgelere sığınmak zorunda kaldı.

Olayların başladığı ilk günden itibaren Suriyelileri yalnız bırakmayan Türkiye, savaş mağdurlarına her türlü desteği veriyor. Sivil toplum kuruluşları da "ensar-muhacir" anlayışından hareketle düzenlenen kampanyalarla sınırın diğer tarafındaki Suriyelileri bir an olsun yalnız bırakmıyor.

MÜSİAD da Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sonrası güvenli hale getirilen bölgelerde ticaretin geliştirilmesi ve insanların refaha kavuşması için ticaret merkezi ve şube açmaya hazırlanıyor.

Derneğin Yurt Dışı Teşkilatlanma Komisyonu Başkanı İbrahim Uyar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle Azez ve çevresindeki bölgelerde iş olanakları ve ticari fırsatların geliştirilmesi için MÜSİAD Suriye Şubesi'nin kuruluş çalışmalarına başladıklarını belirtti.

Bölgede faaliyet gösteren ticaret odası ve iş adamlarıyla yapacakları görüşmelerin ardından en kısa sürede şubenin açılacağını dile getiren Uyar, şöyle devam etti:

"İnşallah en kısa zamanda Suriye şubesini açıp, Suriye ve Türkiye'deki iş adamları arasında bir köprü kurmayı düşünüyoruz. Türkiye'de yaşayan ciddi anlamda Suriyeli iş adamı var. Bölgeye kuracağımız ticaret merkezi ve MÜSİAD ofisi, Suriye ve Türkiye'deki iş adamlarını bir araya getirmek için güzel bir yer olacak. İnşallah bu merkez sayesinde gerek Türkiye'de gerek ülkesinde yaşayan Suriyeli kardeşlerimiz birlikte ticaretlerini geliştirecekler ve bu ticaret yoluyla da bölgeye tekrar güven ve istikrar gelecek. Bununla birlikte bölgenin tekrar refaha ulaşacağını ümit ediyoruz."

"TÜRKİYE EKONOMİSİNE CİDDİ KATKI SAĞLAYACAK"

Bölgede yaklaşık bir milyon insanın yaşadığını ve bu insanların temel ihtiyaçlarının büyük bölümünün Türkiye'den karşılandığını anlatan Uyar, yürütecekleri çalışmaların Türkiye ekonomisine ciddi anlamda katkı sağlayacağını düşündüklerini aktardı.

Uyar, önceliklerinin gıda ve tekstil alanında temel ihtiyaçların giderilmesi olduğunu ifade ederek, "Daha sonra da inşaat malzemeleri alanında ciddi anlamda olanaklar sağlayacağını düşünüyoruz. Bölgeden ayrılan kardeşlerimiz tekrar dönecek ve bu sayede bir normalleşme sürecinin başlayacağına inanıyoruz. Mutlaka iki bölge arasında ticaretin olması gerekiyor ki normalleşme süreci biraz daha hızlansın." diye konuştu.

MÜSİAD Yurt İçi Teşkilatlanma Komisyonu Başkanı Ömer Faruk Akbal da 86 noktada şubeleriyle faaliyet gösteren derneklerinin, yalnızca Türkiye'nin değil dünyanın da en etkili sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu söyledi.

MÜSİAD'ın iş hacmi ve bünyesinde bulunan iş adamları açısından düşünüldüğünde, Türkiye'nin gayrisafi milli hasılasına yaklaşık yüzde 20'ye yakın etkisi bulunan bir sivil toplum kuruluşu olduğunu dile getiren Akbal, şunları kaydetti:

"Suriye'de bilhassa Türk askerinin hali hazırda muhafaza ettiği bölgeyi göz önünde bulundurursak, MÜSİAD'ın burada yer alması demek, öncelikle bu bölgenin normalleşmesi açısından çok önemli bir adımdır. Bu bölgenin tekrardan savaş öncesi refaha ulaşması açısından MÜSİAD'ın çok önemli, toparlayıcı bir ticari yeri ve pozisyonu var. Bu anlamda biz de gerek Kilis'teki üyelerimizle beraber gerek Suriye asıllı olmakla beraber MÜSİAD bünyesinde faaliyet gösteren iş adamlarımızla, dört bir koldan sarılarak inşallah MÜSİAD'ın Suriye'de hem Suriyeli vatandaşlara hem Türk insanına hem de coğrafyamıza katkı sağlaması için yoğun bir gayret içinde olacağız."

Suriyeli iş adamı Hasan Olabi de iş adamları olarak Türkiye'ye geldiklerini ve MÜSİAD ile iş birliği yaptıklarını belirterek, Suriye'de de aynı şekilde iş birliği yaparak Türk ve Suriye halkına daha fazla fayda sağlayacaklarına inandıklarını söyledi.