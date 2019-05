Bundan sonraki süreçte Amr bin As Kahire’nin doğusuna Fustat kentini inşa ederek Müslümanların burada yaşamasını sağladı. Aynı bölgeye Afrika kıtasının ilk camisi olarak bilinen Amr bin As Camisi de inşa edildi. Halen dimdik ayakta olan Amr bin As Camisi Müslümanlara hizmet etmeye devam etmektedir.