Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, BeIN Sports'a açıklamalarda bulunurken Club Brugge'e kiralanan Mbaye Diagne ile ilgili çarpıcı sözler söyledi. Cengiz'in Diagne açıklaması şöyle:

"Mbaye Diagne transferinde Club Brugge'dan 2 milyon euro alacağımız var. Diagne'nin maaşını biz ödüyoruz. Club Brugge gecikmiş 1 milyon Euro'yu ödemedi. Brugge ile iletişim halindeyiz. Ödemezlerse FIFA'lık olacağız gibi. Paramızı ödemelerini bekliyorum. Biz çok büyük bir mali zorluğa düşerek Diagne'yi aldık. Anderlecht ile Brugge birbirine girdi. Diagne, Brugge'ü tercih etti ama Brugge bizi çok aldattı. Oyuncu Senegal'de. 1 aydır kendi takım antrenmanına almadılar. Neredeyse ölüme mahkum ettiler.

Hem parasını ödemiyorsun, hem de olduğu gibi bırakıyorsun. Bu nedenle 15.5 milyon euro'ya yakın bedeli ödemek durumundasın dedik Brugge'e. Bunu ben Brugge'e yakıştıramadım."