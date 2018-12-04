Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında yarın Keçiörengücü'yle deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, 21 kişilik maç kadrosunun büyük bölümünü genç isimlerden oluşturdu. Sarı-kırmızılıların kadrosunda altyapıdan Yunus Akgün, Atalay Babacan, Recep Gül, Gökay Güney, Mustafa Kapı, Abdussamed Karnuçu, Ali Yavuz Kol, Celil Yüksel, Sefa Özdemir gibi isimler bulunurken bu gençler arasından bir kişi özellikle ön plana çıktı.
Beşiktaş'la oynanan maçta Galatasaray'ın yedek kulübesinde altyapıdan 6 futbolcu yer almıştı. Yunus Akgün, Atalay Babacan, Recep Gül, Gökay Güney, Celil Yüksel'in dışında 16 yaşındaki Mustafa Kapı'nın da yer alması dikkatleri çekmişti. Sarı-kırmızılıların derbi öncesinde yaptığı taraftara açık antrenmanda da A Takımla çalışan ve taraftarın yoğun ilgisini çeken Mustafa Kapı'nın Fatih Terim'le bugün çekilen fotoğrafı ise sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte herkesin merak ettiği o genç!
Bu sezon U19 Ligi'nde 8 maça çıkan Mustafa Kapı, bu mücadelelerde 4 gol attı. U21 Ligi'nde de tek maça çıkan genç yıldız, Kayserispor filelerini de havalandırmayı başarmıştı.
AVRUPA'DA DA TAKIMI SIRTLIYOR!
UEFA Gençlik Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'ın 19 yaş altı takımında da forma giyen Mustafa, sarı-kırmızılıların Schalke karşısında aldığı 2-1'lik galibiyette de başrollerden birini oynamıştı. Mücadelenin 76. dakikada skoru 2-1'e getiren golü kaydetmişti.
MİLLİ TAKIM'DA DA 2 ASİSTİ VAR
U17 Milli Takımımız'ın 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynadığı 3 maçta forma giyen yıldız adayı, 2 asistle yıldızlaşmıştı. U14, U15, U16 Milli Takımları olmak üzere milli formayı sırtına geçiren Mustafa Kapı, Milli Takım'ın Mart 2018'de çıkardığı yeni formalarda da forma yüzü olmuştu.
Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, 17 Yaş Altı Milli Takımı'ndan Galatasaraylı Mustafa Kapı, 15 Yaş Altı Milli Takımı'ndan Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz'ın katıldığı fotoğraf çekiminde yer alan Mustafa Kapı, o dönemde de gündeme gelmişti.
16 yaşındaki futbolcu, Galatasaray ve Milli Takımların gelecekte büyük umutlar beslediği bir isim. 16 yaşındaki futbolcu orta sahasının ortasında 10 numaralı formayı giyiyor. Kapı bu sezon performansı ile de takımını sırtlayan isimlerden.
Geçen sezon U17 Ligi'nde en çok dikkat çeken futbolcu olan Mustafa, 2013 yılında Denizlispor altyapısından transfer edilerek Galatasaray altyapısına kazandırılmıştı. Genç futbolcunun sarı-kırmızılılarla 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Geçen sezon U17 Ligi'nin de en dikkat çeken ismi olan Mustafa, 24 maçta 15 gol attı ve 17 asist yaptı. Genç orta saha ondan önceki sezon da 22 maçta 18 gol atmayı başarmıştı.
Mustafa Kapı 14 yaşından itibaren zaman zaman Galatasaray A takımı ile idmanlara çıkıyor.
Galatasaray'da Hollandalı teknik direktör Jan olde Riekerink döneminde milli maçlar sebebiyle liglere verilen arada Galatasaray, Bulgaristan temsilcisi Levski Sofya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelmişti.
2002 doğumlu Mustafa Kapı bu karşılaşmada Galatasaray Futbol A Takımı ile maça çıkan en genç isim olmuştu.
Ekim 2016'da Riekerink, Mustafa ile arasında geçen diyaloğu paylaşmış ve şunları söylemişti: "Mustafa ile konuştum. Bu kadar önemli bir olaydan sonra onu bilgilendirmem gerekiyor. Bütün bu olanlarla nasıl baş etmesi gerektiğini anlatmalıyız."
"İlk olarak başarılı olmasını istiyorum. Mustafa'ya 'Neyi başarmak istiyorsun?' diye sordum. Cevap olarak 'Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi oynamak istiyorum' dedi." ifadelerini kullanmıştı.
The Guardian gazetesi, sarı-kırmızılı ekibin milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Bulgaristan'ın Levski Sofya takımıyla oynadığı ve 2-0 kazandığı hazırlık maçının 89. dakikasında Sinan Gümüş'ün yerine oyuna giren 14 yaşındaki Mustafa Kapı'yı gözden kaçırmamıştı.
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