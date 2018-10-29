Şenol Güneş'in göreve geldiği 2015-2016 sezonunda yalnızca 4 lig karşılaşmasında oyuna sonradan dahil olan Pektemek, ligde toplam 31 dakika süre almıştı. Skor'un haberine göre Mustafa Pektemek'ten verim alamayan Güneş, bu futbolcunun kiralanmasını isterken, Mustafa Pektemek bir sonraki sezon Başakşehir forması giyip yeniden Beşiktaş'a döndü.

EN SON BILIC DÖNEMİNDE 11’DE

2017-2018 sezonunda genellikle Ziraat Türkiye Kupası maçlarında forma giyen Mustafa Pektemek, ligde 8 maçta oyuna sonradan dahil olup 123 dakika sahada kaldı. Pektemek bu süreçte 1 gol atıp 1 de asist yaptı.

Ligde 8 maçta oyuna sonradan dahil olan Mustafa Pektemek, geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında ise 2 kez ilk 11'de şans buldu. Deplasmanda oynanan Leipzig mücadelesinde 69 dakika sahada kalan tecrübeli oyuncu, iç sahada oynanan Bayern Münih karşılaşmasında da 90 dakika oynadı.

Beşiktaş formasıyla son olarak 2014-2015 sezonunda Slaven Bilic döneminde ligin son haftasında oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkan Mustafa Pektemek, bu tarihten sonra ilk kez bir lig maçında 11'de sahada olacak.

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