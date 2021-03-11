Myanmar'da cunta Suu Kyi'yi yasa dışı olarak 600 bin dolar ve altın almakla suçladı

Myanmar'da 1 Şubat'ta yönetime el koyan askeri yönetim, ülkenin devrik lideri Aung San Suu Kyi'yi yasa dışı olarak 600 bin dolar nakit ve altın almakla suçladı.

Cunta, Devlet Başkanı Win Myint ve bazı bakanların yolsuzluk yaptıklarını öne sürdü.

Aung San Suu Kyi'nin lideri olduğu Ulusal Demokrasi Birliği NLD, geçen yıl yapılan seçimlerden ezici bir galibiyetle çıkmıştı. Ancak ordu seçimlerde hile yapıldığını iddia ediyor.

Uluslararası gözlemciler ise seçimlerde usulsüzlük tespit edilmediğini açıklamışlardı.

Syu Kyi iki kez mahkemeye çıkarıldı

Suu Kyi darbe sonrası bilinmeyen bir yerde tutuluyor.

Beş hafta içinde iki kez mahkemeye çıkarılan devrik lidere "halkı infiale sevk edecek bilgiler paylaşma", "yasa dışı telsiz cihazları bulundurma" ve "Covid-19 kısıtlamalarını ihlal etme" suçlamaları yöneltilmişti.

Yasa dışı olarak para ve altın kabul ettiği iddiası, Suu Kyi'ye yöneltilen en ağır suçlama oldu.

Cunta suçlamalara ilişkin ayrıntı vermedi, kanıt da sunmadı.

Ölü sayısı 60'i geçti

Myanmar'da, ordunun yönetime el koyması ve Aung San Suu Kyi'nin gözaltına alınmasından bu yana farklı kentlerde protesto gösterileri yapılıyor.

Bugünkü gösterilerde yedi kişinin daha güvenlik güçlerince öldürülmesiyle darbeden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 60'ı geçti.

Görgü tanıkları bazı göstericilerin başlarından vurulduğunu söylüyor.

Birleşmiş Milletler ve ABD dahil bir dizi ülke darbe karşıtı sivillerin öldürülmesini kınayan açıklamalar yapmış ve cuntaya itidal çağrısında bulunmuştu.

Darbe yönetimi ise ülkedeki şiddet dalgasından Syu Kyi'yi sorumlu tutuyor.