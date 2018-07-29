Nacional Asuncion - General Diaz karşılaşma önü

Paraguay Profesyonel Lig Clausura heyecanı devam ediyor. Nacional Asuncion, 30 Temmuz 2018 Pazartesi günü General Diaz takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 01:30. 1 puanlı Nacional Asuncion 10. sırada bulunuyor, General Diaz 2 puana sahip ve 7. sırada. Nacional Asuncion, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. General Diaz, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 572 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Nacional Asuncion kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, General Diaz sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Nacional Asuncion son haftadaki Olimpia müsabasında 4-2 yenildi.

General Diaz ise Libertad maçında 0-2 yenildi.

Nacional Asuncion, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Nacional Asuncion, kendi sahasında 1 gol attı, 2 gol yedi.

General Diaz ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. General Diaz, 1 gol atarken 1 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ