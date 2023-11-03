Biden, "ara verme" çağrısı yaptı

Biden, Gazze'den "tutsakların çıkarılması" için "ara verme" çağrısı yaptı ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in işgali altındaki Gazze Şeridi'nde, "tutsakların dışarı çıkarılması" için çatışmalara "ara verilmesi" çağrısında bulundu.

Biden, 2024 Başkanlık Seçimleri ile ilgili Minnesota eyaletinde bir programda konuştu.

Kendini "haham" olarak tanıtan Jessica Rosenberg adlı kadın, Biden'ın sözünü keserek İsrail-Filistin çatışmasının sonlanması için "ateşkes çağrısı" yapmasını istedi.

Biden, bunun üzerine "Sanırım ara vermeye ihtiyacımız var." dedi. "Ara vermenin" ne anlama geldiği sorusuna Biden, Hamas tarafından tutulan esirleri kastederek, "Ara verme, tutsakların dışarı çıkması için zaman verilmesi anlamına gelir." yanıtını verdi.

Salondaki kalabalık tarafından susturulmaya çalışılan Rosenberg, Biden'e "Sorumu yanıtlamanızı çok isterim." dedi.

Biden ise "Bu, İsrailliler için inanılmaz derecede karmaşık bir durum. Bu tartışmada Filistin ve Yahudi tarafının duygularını tamamen anlayabiliyorum." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray yetkilileri daha sonra Biden'ın konuşmasında bahsettiği "tutsaklardan" kastının Hamas tarafından tutulan rehineler ve insani yardım olduğunu açıkladı.

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