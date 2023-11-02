Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi? Kayıt dışı kiraya verilen evlerin yarattığı vergi kaybı artınca düzenlemeler de geldi. Ancak yeni yasa yeni dönemde işlerin çok zorlaşacağına işaret ediyor. Özellikle diğer dairelerin tamamından onay zorunluluğu büyük sorun yaratacak. Bloomberg Businessweek Türkiye'nin haberi...

Dünyanın dört bir yanında milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan Airbnb için yeni düzenlemeler geliyor. Türkiye’de 2010 yılından bu yana aktif olan uygulamayla, kullanıcılar günlük ev kiralamanın yanı sıra odalarını da kiraya verebiliyordu. Uygulamanın ilk yolculuğu İstanbul’da 76 ev ile başlamıştı. Bugün gelinen noktada, pek çoğu Airbnb üzerinden olmak üzere 80 bin civarında günübirlik kiralanan konut bulunuyor. Devlet, uygulama üzerinden kayıt dışı olarak kiraya verilen evlerin yarattığı vergi kaybını ise senelik 51 milyar 638 milyon lira olarak hesaplıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı yaşanan vergi kayıpları ve kayıt dışılığın önüne geçmek için düğmeye bastı.

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Turizm Amaçlı Kiralanmasına İlişkin Kanun'a göre Turizm Bakanlığı’ndan onayla birlikte sertifika almak zorunda olacak. Böylece ev sahiplerine vergi yükümlülüğü doğacak. Kendisi kullanımı için kiraladığı konutu turizm amaçlı kiraya verenlere 100 bin lira ceza uygulanacağını belirten Gayrimenkul Uzmanı Gamze Özlü, “Konutların turizm amaçlı kiralanabilmesi için, turizm amaçlı kiralama sözleşmesi yapılacak. Bundan önce ise izin belgesi alınması zorunlu hale gelecek, izin belgesi ise Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilecek” diyor.

Sertifikanın ardından günlük kiraya verilecek evlere tabela asma zorunluluğu getirilecek. Tabela asmak için, kiralanacak daire bir apartmanda ise apartmandaki diğer komşuların izni gerekecek. Düzenlemenin yasalaşması sonrası, ev sahipleri Emniyet’e karşı da yükümlülük altına girecek. Bu kapsamda ev sahipleri konaklayan kişileri düzenli olarak bildirecek. Bu yolla evlerin yasa dışı kullanılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, gelir vergisinin Airbnb alanında artacağını belirterek konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu: “Yasa taslağını en doğru yere getirmek için bütün sektör kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Çıkacak yasa işleri zorlaştırmaktan ziyade kontrollü gitmesini sağlayacak. Yasa tarafından kimsenin zarar göreceğini düşünmüyoruz. Yasada hem her şeyin kayıt altına alınması hem de Türk turizmine yeni bir boyut getirilmesi amaçlanıyor” diyor.

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