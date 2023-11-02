Çekmeköy'de araçlar suda mahsur kaldı

İstanbul'da sağanak etkili oldu. Çekmeköy'deki olay, Mehmet Akif Mahallesi, Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi.

Kuvvetli yağışın ardından cadde üzerindeki rögarların tıkanması sonucu yükselen sular caddeyi göle çevirdi.

Cadde üzerinde seyir halinde olan bir kamyonet ve minibüs yükselen sularda mahsur kaldı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.