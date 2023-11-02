Bir kadın daha koca kurbanı oldu!

Bir kadın daha koca kurbanı oldu!

Bir kadın daha koca kurbanı oldu! Adliye binası önünde bıçaklandı İzmir'de iki çocuk annesi kadın, koca kurbanı oldu. Adliye binası önünde tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan kadın, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı Giriş: 02.11.2023 - 20:18 Güncelleme: 02.11.2023 - 20:18 facebook

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