Bir kadın daha koca kurbanı oldu! Adliye binası önünde bıçaklandı
İzmir'de iki çocuk annesi kadın, koca kurbanı oldu. Adliye binası önünde tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan kadın, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti
İzmir'in Seferihisar ilçesinde adliye binası önünde tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.
Seferihisar Adliyesi önünde, iki çocuk annesi N.K. (23) ile boşanma aşamasındaki eşi A.K. (27) arasında tartışma çıktı. A.K.'nin yanındaki bıçakla saldırdığı N.K., göğsünden yaralandı.
ADLİYE BİNASI İÇİNE KAÇTI
Adliye binası içine kaçarak yere yığılan kadın, ambulansla önce Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne, ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
HASTANEDE KURTARILAMADI
N.K. burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle yakalanan A.K., gözaltına alındı.
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