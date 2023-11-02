TCMB'nin 2023 ve 2024 enflasyon beklentisi yükseldi! Yıl sonu enflasyon beklentisi ne kadar? - Para Haberleri

TCMB'nin 2023 ve 2024 enflasyon beklentisi yükseldi! Yıl sonu enflasyon beklentisi ne kadar? - Para Haberleri

TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi TCMB'nin 2023 sonu enflasyon tahmini yüzde 58'den yüzde 65'e revize edildi. 2024 beklentisi de yüzde 33'den yüzde 36'ya çıktı. Böylece 27 Temmuz'da açıklanan 2023 tahmini 7 puan, 2024 tahmini ise 3 puan artmış oldu. Yılın 4. enflasyon raporunu tanıtan TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan "Para politikasının birikimli etkileri, içinde bulunduğumuz geçiş döneminde devreye girerken, dezenflasyon sürecinin 2024 yılının ikinci yarısında başlamasını hedefliyoruz. 2023 yıl sonu enflasyon tahminimizdeki 7 puanlık yukarı güncellemenin 2.9 puanı, Temmuz Enflasyon Raporu'ndaki öngörülerimizin üzerinde gerçekleşen enflasyonun yansımasıdır. 1.3 puan gıda fiyatlarındaki gelişmeler kaynaklıdır. Başta petrol olmak üzere enerji ithalatı fiyatlarındaki gelişmelerin etkisi ise 2 puandır" ifadelerini kullandı

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, yılın dördüncü enflasyon raporunu tanıttı. Rapora göre TCMB'nin yıl sonu enflasyon tahmini 2023 için yüzde 65, 2024 için yüzde 36 ve 2025 için yüzde 14 olarak güncellendi.

27 Temmuz'da yayımlanan önceki raporda 2023 sonu için enflasyon beklentisi yüzde 58, 2024 sonu beklentisi yüzde 33, 2025 beklentisi ise yüzde 15 olarak açıklanmıştı.

Erkan'ın açıklamalarından önemli satır başları:

-Merkez Bankası olarak, toplumsal refaha en büyük katkıyı, fiyat istikrarını sağlayarak sunacağımızın bilincindeyiz. Bu sebeple, haziran ayında başlattığımız güçlü parasal sıkılaştırma ile enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele ediyoruz.

-Para politikasının birikimli etkileri, içinde bulunduğumuz geçiş döneminde devreye girerken, dezenflasyon sürecinin 2024 yılının ikinci yarısında başlamasını hedefliyoruz.

-Enerji fiyatları jeopolitik gelişmelerin etkisiyle ayrışmıştır. Kuruluşların petrol tahminleri kayda değer bir belirsizliğe işaret etmektedir.

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-Gelişmiş ülkelerde parasal sıkılaşma devam etmektedir. Gelişmiş ülke merkez bankalarının daha uzun süre daha sıkı duracakları iletişimlerinde vurgulanmıştır.

-Son aylarda gelişmekte olan ülkelerden portföy çıkışı gözlemlenmektedir.

-Olumsuz şoklara rağmen ülkemizde finansman koşulları dengeli seyretmektedir.

-Tüketici fiyatı enflasyonu Eylül'de Haziran ayına kıyasla 23.3 puan yükseldi. Enflasyonun bu iki dönem arasında yükselmesinin temel nedeni büyük şokların bir arada gerçekleşmesidir. Bu dönemde akaryakıt etkisi öne çıkmıştır.

VERGİ GÜNCELLEMELERİNİN ETKİSİ 2.5 PUAN

-Vergi güncellemelerinin etkisi de 2.5 puan oldu. Eylül enflasyonu Ekim'deki yüksek frekanslı veriler ve tüm öncü göstergeler, söz konusu şokların enflasyona yansımasının büyük ölçüde tamamlandığına işaret etmektedir.

-Eylül enflasyonu, ekimdeki yüksek frekanslı veriler ve tüm öncü göstergeler, söz konusu şokların enflasyona yansımasının büyük ölçüde tamamlandığına işaret etmektedir.

-Tüketim talebinin dengelenmesi, parasal sıkılaştırma sürecinde Türk lirası tasarruf araçlarına olan talebin artırılmasıyla desteklenmektedir.

"DENGELENMENİN SÜRECEĞİNİ ÖNGÖRÜYORUZ"

"BEKLENTİLERİN ÇIPALANMASI HEDEFLENMEKTEDİR"

-Parasal sıkılaşma sürecini bütünsel bir şekilde tasarladık. Politika faizini güçlü bir şekilde toplamda 26.5 puan artırdık. Bunun tamamlayıcısı olarak miktarsal sıkılaşma ve seçici kredi politikasını devreye aldık. Sterilizasyon yoluyla toplamda 700 milyar TL çekilmiştir. Son zorunlu karşılık kararıyla ilave olarak 350 milyar TL ile toplam sterilizasyon 1 trilyon TL'nin üzerine çıkacaktır.

-Politika faizindeki artışa paralel olarak mevduat faizleri de yükselmiş, politika faizinin mevduat faizine aktarımı güçlenmiştir. Tüketici kredisi faizleri ticari kredi faizlerinin üzerinde seyretmektedir. Bireysel krediler önemli oranda yavaşladı.

-Rezervler artarken kur korumalı mevduat bakiyesinde düşüş olması, TL mevduata geçiş stratejimizin doğru yolda olduğunu göstermektedir.

TÜFE TAHMİNLERİNDE GÜNCELLEME

-Yıl sonu tahmin orta noktalarını 2023 için yüzde 65, 2024 için yüzde 36 ve 2025 için yüzde 14 olarak güncelledik.

-Tahmin aralıklarının alt ve üst noktalarını da 2023 yılı için yüzde 62 ve 68, 2024 yılı için ise yüzde 30 ve 42 olarak revize ettik.

-Tahminlerimizdeki güncellemenin kaynaklarından bahsetmek istiyorum. 2023 yıl sonu enflasyon tahminimizdeki 7 puanlık yukarı güncellemenin 2.9 puanı, Temmuz Enflasyon Raporu’ndaki öngörülerimizin üzerinde gerçekleşen enflasyonun yansımasıdır. 1.3 puan gıda fiyatlarındaki gelişmeler kaynaklıdır. Başta petrol olmak üzere enerji ithalatı fiyatlarındaki gelişmelerin etkisi ise 2 puandır.

Bir önceki enflasyon raporunda 2023 sonu için enflasyon beklentisi yüzde 58 olmuştu. Yani TCMB 7 puanlık yukarı yönlü bir revizyona gitti. Önceki raporda 2024 sonu beklentisi yüzde 33, 2025 beklentisi ise yüzde 15 olarak açıklanmıştı.

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