Nainggolan uyuşturucu kaçakçılığından gözaltına alındı!

Belçikalı futbolcu Radja Nainggolan, uyuşturucu kaçakçılığına ilişkin geniş çaplı bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Dünyaca ünlü Belçikalı futbolcu Radja Nainggolan, Güney Amerika’dan Avrupa’ya kokain kaçakçılığına ilişkin bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Şu anda Belçika'nın Lokeren-Temse takımında forma giyen 36 yaşındaki futbolcunun, Antwerp Limanı üzerinden gerçekleştirilen uyuşturucu ticaretine dair yürütülen geniş çaplı operasyonun bir parçası olarak gözaltına alındığı açıklandı.

Hollanda kaynaklarına göre; Antwerp bölgesi ve Belçika’nın başkenti Brüksel’de toplam 30 evde arama yapıldı. Soruşturma kapsamında Nainggolan’ın aracına ve bazı kişisel eşyalarına el konuldu. Brüksel savcılığı yaptığı açıklamada, "Soruşturma, kokainin Güney Amerika’dan Avrupa’ya, Antwerp Limanı üzerinden ithalatı ve Belçika’daki dağıtımına odaklanmaktadır. Futbolcu Radja Nainggolan’ın gözaltı kararını doğrulayabiliriz" ifadelerini kullandı.

Şu ana kadar kariyerinde 619 maça çıkan Nainggolan 71 gol attı 61 asist yaptı.