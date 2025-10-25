Napoli - Inter maçı saat kaçta, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de oynayacak mı?
Napoli, Serie A'nın 8. haftasında İnter'i konuk ediyor. Şampiyonluk yarışı için kritik öneme sahip mücadele öncesinde, Napoli - Inter maçının saati ve yayıncı kuruluşu sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. İtalya Ligi'nin 2'nci ve 3'üncüsünü karşı karşıya getirecek karşılaşmada Napoli ev sahibi olmanın avantajını kullanmak istiyor. Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter ise, zorlu Napoli deplasmanında puan ve puanlar alarak zirve yarışından kopmak istemiyor. Peki, "Napoli - Inter maçı saat kaçta, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı?" İşte detaylar...
NAPOLİ-INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Napoli-Inter maçı 25 Ekim Cumartesi bugün saat 19:00'da oynanacak.
NAPOLİ-INTER MAÇI HANGİ KANALDA?
Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele S Sport Plus, S Sport 2, Tivibu Spor 1 ekranından canlı yayınlanacak.
HAKAN ÇALHANOĞLU OYNAYACAK MI?
Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun, Napoli karşısında maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.
MUHTEMEL 11'LER
Napoli: Savic, Beukema, Jesus, Olivera, Di Lorenzo, Politano, Zambo Anguissa, Mc Tominay, Neres, Höjlund
Inter: Sommer, Acerbi, Akanji, Bastoni, Mkhitaryan, Barella, Hakan, Dumfries, Dimarco, Martinez, Bonny