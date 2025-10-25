Serie A'nın 8. haftası dev bir maça sahne oluyor. Napoli kendi sahasında Inter ile karşı karşıya geliyor. Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde Napoli - Inter maçının başlama saati, mücadelenin şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacağı gündemi meşgul eden konular arasında yer aldı. Peki, "Napoli - Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Napoli - Inter maçı hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı?" İşte detaylar...