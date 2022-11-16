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Son dakika... NATO Polonya gündemiyle toplandı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg açıklamalarda bulunuyor.

Stoltenberg'in açıklamalarından öne çıkanlar;

"Kanıtlar Polonya'ya yönelik saldırının kasıtlı olmadığını gösteriyor ama sorumluluk Rusya'ya ait. Patlamaya büyük ihtimalle Ukrayna'nın savunma sistemi yol açtı. Bunlar Putin'in başlattığı savaşın sonuçları. Rusya bu savaşı bitirmelidir. NATO tek vücut olmaya devam edecektir."

"Avrupa'nın hava savunmasını güçlendirecek misiniz?" sorusunu yanıtlayan Stoltenberg, "NATO bizim ittifakımızın doğu sınırlarındaki varlığını tahkim etmiştir ve etmeye devam edecektir. Biz hem karada hem havada güçlerimizi artırıyoruz. Genel tabloyu görebilecek şekilde NATO müttefiklerinin Ukrayna ile olan sınırlarını izlemeye devam ediyoruz." dedi.

Stoltenberg, "Bu olay sonucunda savaşın başından bu yana NATO doğu sınırlarında varlığını artırıyor ama daha fazla artırması mı gerekiyor?" sorusunu şöyle yanıtladı;

"Hali hazırda bu olayın kasıtlı bir olay herhangi bir belirti yok ve Rusya'nın da NATO'ya karşı herhangi bir saldırı düzenleyeceğine dair de bir gösterge yok. NATO müttefiklerine karşı bir tehlike her zaman var, varlığımızı da artıracağız. Hava savunma kabiliyetlerimizi de artırıyoruz."

"Doğu sınırındaki NATO kuvvetleri dün akşamki saldırıda hava savunma sistemlerini aktif etti mi?" yanıtlayan Stoltenberg, "Bizim sistemlerimiz 7/24 aktif. Kara temelli sistemlerimiz, donanma temelli sistemlerimiz var. Bunun yanında tabii ki odaklandığımız; ittifakın doğu kısmında varlığımızı arttırdık. Şu anda soruşturma devam ediyor, henüz bu ayrıntıları sizinle paylaşmam doğru olmaz. Bu olay kuvvetle muhtemel Ukrayna'nın hava savunma sistemlerinden kaynaklanıyor, Rusya'nın bilerek bu saldırıyı yaptığına dair bir gösterge yok." dedi.

Stoltenberg, "Son 24 saatte NATO ve Rusya'nın temasa geçip geçmediğine ilişkin, "Biz Rusya ile farklı şekillerde temas kurabiliyoruz ama nasıl bir irtibat kurulduğuna dair bilgi vermeyeceğim." açıklamasında bulundu.

Stoltenberg, "NATO ve NATO müttefikleri Ukrayna'yı destekliyor. Ukrayna kendisini Rusya'nın başlattığı savaşa karşı korumakta. Bizim hava savunma sistemlerimiz 24 saat gelebilecek tüm saldırılara karşı bizi korumakta. Dün akşam bunu da ortaya koyduk, ortada herhangi bir bilinçli saldırı yok." dedi.

"O bölge yakınlarında Rusların bir füzesi var mıydı? Oraya düşen füze havada mı yerde mi patladı?" sorusuna, "Ayrıntılarına giremeyeceğim sorular. Daha sonraki dönemde hangi ayrıntıları paylaşacağımıza karar vereceğiz, şu an bu ayrıntıları paylaşamayacağım." yanıtını verdi.

Çin'in arabuluculuk önerisine ve Rusya-Ukrayna müzakerelerine ilişkin soruyu yanıtlayan Stoltenberg,

"Öncelikle şuna inanıyorum Çin, Rusya'nın Ukrayna'nın yasa dışı bir şekilde işgal etmesini kınamalı. Maalesef Çin, BM'de bu konuda oy kullanmadı. Çin, bu konuda hep Rusya'nın dilini kullanıyor. Savaşı bitirecek olan Putin'dir bunu hep söylüyoruz. Rusya, bir ülkeyi işgale kalktı, Ukrayna'nın kendisini koruma hakkı var. Zelenskiy ve Ukraynalılar savaşmayı durdurursa savaşı kaybedecekler. Rusya ve Putin savaşmayı durdursa savaş bitecek. Ukrayna savaşmazsa Ukraynalıların sonu gelir.

Büyük ihtimalle bu savaş müzakere masasında bitecek, ama bu ne zaman olacak bilmiyoruz. Barışçıl müzakereleri sağlamak için Ukrayna'nın gücünü artırmaya çalışıyoruz. Savaşın sona ermesi Ukrayna'nın bağımsızlığına destek vermek." şeklinde konuştu.