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Rekabet Kurumu, Natura Gıda hakkında soruşturma başlattı

Rekabet Kurumu, hızlı tüketim malları sektöründe üretici/tedarikçi olarak faaliyet gösteren Natura Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında soruşturma açtı

Natura Gıda hakkında soruşturma
HABERTURK.COM

Rekabet Kurumu, hızlı tüketim malları sektöründe üretici/tedarikçi olarak faaliyet gösteren Natura Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin yeniden satış fiyatının tespiti eylemine yönelik iddiasıyla soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri inceleyen Rekabet Kurulu, yeniden satış fiyatının tespiti eylemine yönelik bulguları ciddi ve yeterli buldu.

Natura Gıda'nın 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak; belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan teşebbüsler tespit edildi.

Duyuruda, Rekabet Kurulu tarafından alınan soruşturma kararlarının, ilgili teşebbüsün ceza yaptırımıyla karşı karşıya kaldığı veya kalacağı şeklinde yorumlanamayacağı belirtildi.

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