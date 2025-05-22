NBA'de yılın en iyi savunma 5'leri belli oldu! NBA'de yılın en iyi savunma 5'leri açıklandı. Bu sezon kariyerinde ilk kez "yılın savunmacısı" ödülüne layık görülen Cleveland Cavalierslı Evan Mobley, oylamada en fazla tercih edilen isim oldu.

Anadolu Ajansı Giriş: 22.05.2025 - 22:05 Güncelleme: 22.05.2025 - 22:05 facebook

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