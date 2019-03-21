Ndiaye için ayaklandılar

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Ndiaye’nin, bonservisini elinde bulunduran Stoke City’ye dönmek istemediğini açıklaması İngilizler’i kızdırdı. Stoke City taraftarları, hem Ndiaye’ye hem de oyuncuyu kiralık veren yönetime tepki mesajları yağdırdı. Bu arada Stoke City’nin Ndiaye için 15 milyon euro isteyeceği, ancak Aslan’ın bu rakamı kabul etmeyeceği belirtiliyor.