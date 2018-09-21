Ndiaye özür diledi!

Lokomotiv Moskova önünde sergilediği performansla herkesin takdirini kazanan Badou Ndiaye, son dakikalarda gördüğü kırmızı kart nedeniyle oldukça üzgün…

Porto maçında oynayamayacak olmanın üzüntüsünü yaşayan Senegalli orta sahaya takım arkadaşlarından ve hocasından destek geldi. Maç sonu Ndiaye’ye övgüler yağdıran takım arkadaşlarının yanı sıra Fatih Terim de iyi performansı nedeniyle öğrencisini özel olarak tebrik etti.

Florya’da da özel olarak 28 yaşındaki oyuncusuyla görüşen tecrübeli çalıştırıcının, “Daha önümüzde çok maç var. 3 kulvarda da sana ihtiyacımız olacak” dediği kaydedildi.

Ndiaye’nin ise sarı kartı olmasına rağmen gereksiz şekilde ikinci sarıyı görmemesi gerektiğini belirterek, hocasından özür dilediği ifade edildi.

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