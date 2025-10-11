Habertürk
        Ne beklediler, ne buldular! Beklentileri fiyasko haline gelen 10 kişinin paylaşımları görenleri güldürdü

        Ne beklediler, ne buldular! Beklentileri fiyasko haline gelen 10 kişinin paylaşımları görenleri güldürdü

        Hayatta zaman zaman öngörülemez ve şaşırtıcı şeyler başımıza gelebilir. Bir sosyal medya platformunda kullanıcılar beklentileri ve başına gelen gerçeklerken bahsetti ve ortaya çıkan sonuçlar görenleri gülümsetti. İşte, beklentileri tarafından hayal kırıklığına uğrayan 10 kişi!

        Giriş: 11.10.2025 - 09:37 Güncelleme: 11.10.2025 - 09:37
        1

        Hayat bazen planladığın gibi gitmez — ama en azından eğlenceli bir hikâyeye dönüşebilir! İşte, beklentileriyle yüzleşen insanların “gerçek hayat versiyonları”!

        2

        "Sanırım kızım onu her haftasonu getirdiğimiz yerin Eyfel Kulesi olmadığını anladı."

        3

        "Bu boyayı açtığımda ne kadar sinirlendiğimi anlatamam."

        4

        "Dart Maul'lu doğum günü pastam biraz fazla pasta yemiş gibi gözüküyor."

        5

        "Apple Watch'ım çalınmıştı. Erkek arkadaşım bana yenisi alacağını söyledi. Neyse ki bu çalınma riski taşımıyor."

        6

        "Aslında ev Airbnb'de çok güzel gözüküyordu."

        7

        "Erkek arkadaşınızın kedinizi traşa götürmesine izin verirseniz olacağı budur."

        8

        "Sipariş ettiğim çiçek ve evime gelen!"

        9

        "Ailemi Neist Point, İskoçya'ya götürdüm. Beklediğimiz gibi geçmedi."

        10

        "İstediğim şeyle alakası bile yoktu."

        11

        "Kına sanatçısı evcil hayvan portreleri yapmakta harika olduğunu söylemişti."

        Kaynak: Bright Side

        Fotoğraf kaynak: Reddit

