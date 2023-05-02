Gazetecilerle kısa süreli sohbet eden Memili, "Bugün baba-kız günü yapıyoruz. Kuşları beslemek için simit aldık. Kızımla geçirdiğim dönemler hayatımın en keyifli dönemleri" dedi.

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Necip Memili, kızı Asya ile birlikte Bebek'te objektiflere yansıdı.

"BAKIŞLARIM SİZE HER ŞEYİ ANLATIYORDUR"

Muhabirlerin, "Kız çocuk başkadır' sözü doğru mu sizce?" sorusuna yanıt veren ünlü oyuncu, "Bakışlarım size her şeyi anlatıyordur" ifadelerini kullandı. Bir hayli keyifli olduğu görülen baba-kız, ardından oradan ayrıldı.