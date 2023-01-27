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Necip Memili eşi Didem Dayıcıoğlu'nu öpmeye doyamadı

Necip Memili, eşi Didem Dayıcıoğlu ve kızı Asya ile birlikte Bebek'te görüntülendi. Ünlü oyuncunun eşini alnından öptüğü o anlar objektiflere yansıdı

Necip Memili eşi Didem Dayıcıoğlu'nu öpmeye doyamadı - Magazin haberleri
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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Gazetecilerle kısa süreli sohbet eden Necip Memili, "Hava güzel. Asya ile güzel havayı değerlendirelim dedik ama bizi üzüyor. Üstünü giymiyor, hasta olacak. Her şeyi onunla keşfediyoruz, öğreniyoruz. Kendisi şahsına münhasır bir çocuk" dedi.

"BENİ DÖVMESİNLER, ANLATMAYAYIM"

Memili, projeleriyle alakalı sorulara, "Yeni işe başladık. Kurtuluş Savaşı'ndan bu zamana kadar hâlâ hayatta olan bir adamın hikayesini anlatacağız. Ben de birkaç güne çalışmaya başlayacağım. Çok enteresan bir hikâye. Beni dövmesinler, anlatmayayım" şeklinde esprili bir yanıt verdi.

Ünlü oyuncu, ardından Bebek Parkı'na geçerek, kızı Asya ile oyunlar oynadı. Bir ara eşini alnından öpen Memili'nin bir hayli keyifli olduğu görüldü.

Necip Memili ile ailesinin neşeli anları objektiflere böyle yansıdı.

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