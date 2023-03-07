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Neden bazı hayvanlar kendi yavrularını yer?

Hayvanların, dünyaya yeni gelen yavrularını yemesi bizim için biraz ürkütücü olsa da doğada işler böyle yürümüyor. Görünüşe göre; yavruları yemek, ebeveynlerine birçok açıdan yarar sağlıyor.

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  • Neden bazı hayvanlar kendi yavrularını yer?

    Hayvanların da tıpkı insanlar gibi duyguları olduğunu ve yakınlık kurduklarını biliyoruz. Hatta bu zamana kadar birçok kez yavrusuna sevgiyle yaklaşan hayvanların videoları sosyal medyada viral oldu. Tüm bunlar bir yana, peki neden bazı hayvanlar yavrularını yer?

    Kulağa biraz ürkütücü gelse de fiziksel ve ekolojik avantajlar elde etmek için kendi yavrularını öldürmek, hayvanlar aleminde oldukça yaygındır.
  • Neden bazı hayvanlar kendi yavrularını yer?

    Oklahoma Üniversitesi'nde biyoloji profesörü Douglas W. Mock, "Diğer türlerin yavrulara bizim yavrulara baktığımız gibi baktığını varsayıyoruz; Bize göre bebek katli, hastalıklı bir şeymiş gibi görünüyor ama her zaman öyle değil.”

    Henüz hayvanların bu tuhaf yamyam davranışının arkasındaki sebebi tam olarak bilmiyoruz ama yine de akla yatan teorileri incelemekte fayda var.
  • Neden bazı hayvanlar kendi yavrularını yer?

    ENERJİ VE BESLENME GEREKSİNİMİ

    Dişi hayvanlar doğum yaptıklarında, yeni doğan yavrularını emzirmeye ve onlara bakmaya başlamalıdır ancak bunu iyi beslenmiş ve sağlıklılarsa yapabilirler. Bu yüzden bir anne; zayıf gördüğü yavruları yiyerek diğerlerine gerekli olduğu ilgiyi gösterebilir. 
  • Neden bazı hayvanlar kendi yavrularını yer?

    ÜREME FIRSATI KAZANMAK

    Bazı hayvan türlerinde yavrular, erkekler tarafından öldürülür; böylece grubun mevcut dişi üyeleriyle çiftleşme şansını artırır. Özellikle erkek aslanlar, bu tür yavru öldürme işleriyle oldukça iyi tanınırlar.
  • Neden bazı hayvanlar kendi yavrularını yer?

    SAĞLIKLI GEN AKTARIMI YAPMAK

    Hayvanların yavrularını neden öldürdüklerine dair bir başka hipotez de yavrularının sadece en güçlülerinin yaşamasını ve sağlıklı genlerini gelecek nesillere aktarmalarını istemeleridir. Bunu sağlamak için bazı canlılar yeterince hızlı olgunlaşmayan yavruları öldürürler.
  • Neden bazı hayvanlar kendi yavrularını yer?

    YAVRULAR ARASINDA REKABETİ ENGELLEMEK

    Erkeklerin bir gruptaki yavruları öldürdüğü daha yaygın olarak bilinmesine rağmen, dişi hayvanların da çeşitli nedenlerle öldürme eğilimi vardır. Örneğin, ortak yuva yapan bir sosyal yapı içinde yaşayan kuşların ve arıların, kendi yumurtalarının ellerindeki sınırlı kaynaklar için daha az rekabet etmesini sağlamak adına yumurtaları öldürdüğü bilinir.

    Kaynak: Science ABC

 

 

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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