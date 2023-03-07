Neden bazı hayvanlar kendi yavrularını yer?

Hayvanların da tıpkı insanlar gibi duyguları olduğunu ve yakınlık kurduklarını biliyoruz. Hatta bu zamana kadar birçok kez yavrusuna sevgiyle yaklaşan hayvanların videoları sosyal medyada viral oldu. Tüm bunlar bir yana, peki neden bazı hayvanlar yavrularını yer?

Kulağa biraz ürkütücü gelse de fiziksel ve ekolojik avantajlar elde etmek için kendi yavrularını öldürmek, hayvanlar aleminde oldukça yaygındır.