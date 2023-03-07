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Kuğuların ölmeden önce söyledikleri son şarkı: Kuğu şarkısı

Kuğuların ölmeden önce şarkıya benzer, güzel bir ses çıkardığı rivayet edilir. "Kuğu şarkısı" çok eski zamanlardan beri, bir bestecinin veya şarkıcının hayatını kaybetmeden önceki son eserini anlatmak için kullanılır.

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  • Kuğuların ölmeden önce söyledikleri son şarkı: Kuğu şarkısı

    Suyun üzerinde süzülen ve güzellikleriyle herkesi kendisine hayran bırakan kuğular, edebiyatta da önemli bir yere sahiptir. Yüzyıllar önce edebi eserlerde geçmeye başlayan "kuğu şarkısı" terimi, günümüzde bile hâlâ kullanılıyor.
  • Kuğuların ölmeden önce söyledikleri son şarkı: Kuğu şarkısı

    Kuğuların, ölmeden önce son kez şarkıya benzer bir ses çıkardığı rivayet edilir. Kuğu şarkısı terimi ilk kez M.Ö. 458'de yazılan Aeschylus'un Agamemnon'unda bulunur ve karakter "ölüm yüklü son ağıtını bir kuğu gibi söyledikten sonra" hayatını kaybeder.
  • Kuğuların ölmeden önce söyledikleri son şarkı: Kuğu şarkısı

    Tabii ki bu sadece edebi bir güzelleme çünkü kuğuların böyle bir şarkı söylemediği biliniyor ancak yine de bu terim hem edebiyatta hem de günlük hayatta kullanılıyor.
  • Kuğuların ölmeden önce söyledikleri son şarkı: Kuğu şarkısı

    Kuğu şarkısı: bir kişi emekli olmadan veya ölmeden yaptığı son iş olarak tanımlanıyor. Diğer bir deyişle; jübile.  Ancak bu terim genelde sanat üzerine kullanıldığı için bir bestecinin veya şarkıcının ölümünden önceki en son eseri "kuğu şarkısı" olarak nitelendiriliyor.
  • Kuğuların ölmeden önce söyledikleri son şarkı: Kuğu şarkısı

    Örneğin; Freddy Mercury hayatını kaybetmeden önce yayınladığı son parçası "The Show Must Go On" onun kuğu şarkısı olarak kabul ediliyor. 

    Başka bir kuğu şarkısı örneği de David Bowie'den. Şarkıcı son albümü Blackstar'ı çıkardıktan iki gün sonra kansere yenik düşerek hayata gözlerini yumdu.

 

 

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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