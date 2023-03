Örneğin; Freddy Mercury hayatını kaybetmeden önce yayınladığı son parçası "The Show Must Go On" onun kuğu şarkısı olarak kabul ediliyor.

Başka bir kuğu şarkısı örneği de David Bowie'den. Şarkıcı son albümü Blackstar'ı çıkardıktan iki gün sonra kansere yenik düşerek hayata gözlerini yumdu.