Hollywood tabelası aslında bir konut projesi için asıldı. İlk tabela, 1923'te Los Angeles Times yayıncısı Harry Chandler tarafından "Hollywoodland" adlı yeni, lüks konut projesinin reklamını yapmak için Lee Dağı'na inşa edildi. Kocaman harfler yeteri kadar dikkat çekmiyormuş gibi bir de 4000 adet 20 wattlık ampullerle çevrelendi.