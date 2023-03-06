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İkonik Hollywood tabelası hakkında ilginç gerçekler

Bugün bir ikon haline gelen Hollywood tabelası, bir zamanlar lüks bir konut projesini tanıtmak için tasarlanmıştı. Meşhur tabela, ancak birçok olay atlattıktan sonra günümüze kadar ulaşabildi.

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  • İkonik Hollywood tabelası hakkında ilginç gerçekler

    Hollywood tabelası aslında bir konut projesi için asıldı. İlk tabela, 1923'te Los Angeles Times yayıncısı Harry Chandler tarafından "Hollywoodland" adlı yeni, lüks konut projesinin reklamını yapmak için Lee Dağı'na inşa edildi. Kocaman harfler yeteri kadar dikkat çekmiyormuş gibi bir de 4000 adet 20 wattlık ampullerle çevrelendi.
  • İkonik Hollywood tabelası hakkında ilginç gerçekler

    Bir aktris Hollywood tabelasının yanında intihar etti. 16 Eylül 1932 yılında Peg Entwistle, bir filmin kadrosundan çıkarıldıktan sonra arkasında bir not bırakarak intihar etti. Entwistle hâlâ orada olabilir çünkü bu zamana kadar birden fazla kişi, 1930'lardan kalma giysiler içinde sarışın bir kadının tabelanın yanında görünüp kaybolduğunu gördüğünü bildirdi.
  • İkonik Hollywood tabelası hakkında ilginç gerçekler

    "HollywoodLand" şekinde yazan tabela Büyük Buhran sırasında "Hollywood"a çevrildi. Ekonomik kriz döneminde H harfi yol kenarına düştü, diğer harfler de bakımsız gözüküyordu. Bir ara yazının tamamen kaldırılması istendi ancak daha sonra Land kısmı atıldı ve kalanı korundu.
  • İkonik Hollywood tabelası hakkında ilginç gerçekler

    Tabelanın tamamı 1978'de değiştirildi. Hollywood tabelası fazlasıyla bakımsız duruyordu. Her bir harf ayrı ayrı zarar görmüştü. Hugh Hefner, tabelayı kurtarmak için bir yardım gecesi düzenledi ve toplanan bağışlarla tabela yeniden yaptırıldı.
  • İkonik Hollywood tabelası hakkında ilginç gerçekler

    Hollywood yazısı birkaç kere değiştirildi. 1976 yılında esrar yasalarını kutlamak için Hollyweed (weed, esrar demek) şeklinde yazıldı. Bir dava için Ollywood olarak değiştirildi.
  • İkonik Hollywood tabelası hakkında ilginç gerçekler

    Hollywood yazısı çevresinde oturanlar için can sıkıcı olabiliyor. Daha önce konut projesi olarak tasarlanan yerlerde oturanlar, Hollywood tabelasına ulaşmak için gelen yoğun turist akımından mutlu değiller. Hatta çevre sakinleri, turistleri engellemek için yasadışı işaretler koydular, "Turistler gelmesin" yazılı tabela bile eklediler ancak hiçbiri işe yaramadı.

    Kaynak: Mental Floss

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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