Blagojević'in ölümüden sonraki her 24 satte bir, dokuz kişi daha hayatını kaybetti. Garip bir şekilde, ölüm döşeğinde her kurban önceki gece Blagojević tarafından boğulduğunu iddia etti hatta bir kurbanın karısı onu gece ziyaret ettiğini ve ayakkabılarını çaldığını söyledi.