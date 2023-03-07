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Bilinen ilk kravatı yüzyıllar önce askerler takıyordu

Modern zamanlarda kravat takmak, prestij ile eşleştiriliyor ancak bulunan tarihi eserler, bir zamanlar kravata benzer bir boyun bağının askerler tarafından kullanıldığını gösteriyor.

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  • Neden kravat takıyoruz? Bilinen ilk kravatı yüzyıllar önce askerler takıyordu

    Bugün özellikle saygınlık ile eşleştirilen kravatların bilinen ilk kökenleri, antik eserlerde bulundu. MÖ 200-300 yıllarına ait pişmiş toprak heykellerde yer alan askerler kravat benzeri bir kumaş giyiyordu.
  • Neden kravat takıyoruz? Bilinen ilk kravatı yüzyıllar önce askerler takıyordu

    Bulunan eserlerden yola çıkarak; Çin imparatoru Qin Shi Huang'ın askerlerinin boyun atkısı taktığına inanılıyor bu da onları modern kravatların bilinen en eski öncülleri yapıyor. İlginç bir şekilde, o günlerde bir güç kaynağı olduğuna inanılan adem elmasını korumak için takıyorlardı.
  • Neden kravat takıyoruz? Bilinen ilk kravatı yüzyıllar önce askerler takıyordu

    Aynı kravat benzeri boyunluklar, Roma'nın en zeki hükümdarlarından biri olan İmparator Trajan zamanında da bulundu. MS 98 ile MS 117 yılları arasında Roma'yı yönettiği dönemde inşa edilen mermer sütunlarda askerler boyun bağı takıyordu. 
  • Neden kravat takıyoruz? Bilinen ilk kravatı yüzyıllar önce askerler takıyordu

    Ancak tarihçiler, günümüz kravat anlayışının 17. yüzyılda oluştuğunu düşünüyor. O zamanlar Hırvat paralı askerleri, ceketlerini bir arada tutmak için renkli kravatlar takıyordu. Bu modadan etkilenen Fransa kralı XIII. Louis'in arkasından tahta çıkan Louis XIV ile beraber kravat takmak, Paris'te bir moda haline gelmişti. 
  • Neden kravat takıyoruz? Bilinen ilk kravatı yüzyıllar önce askerler takıyordu

    Fransız soylularının giydiği kolalı keten fırfırların yerini hızla parlak kravatlar aldı; kravatlar daha gevşekti ve keten fırfırlardan daha iyi görünüyordu.

    Bu kravatlar kısa sürede Fransa'ya komşu ülkelerde kabul gördü ve yavaş yavaş Avrupa'da yayıldı. Zamanla orijinal halini kaybetti ve 20. yüzyıldan sonra hiyerarşik bir gösterge olarak kullanıldı. 

    Kaynak: Science ABC

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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