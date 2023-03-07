Bulunan eserlerden yola çıkarak; Çin imparatoru Qin Shi Huang'ın askerlerinin boyun atkısı taktığına inanılıyor bu da onları modern kravatların bilinen en eski öncülleri yapıyor. İlginç bir şekilde, o günlerde bir güç kaynağı olduğuna inanılan adem elmasını korumak için takıyorlardı.