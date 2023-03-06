Derginin editörü Stephen Oxford yaptığı açıklamada, "Yerel bir tarihçi olarak mektubun ayrıntılarının bana iletilmesine şaşırdım ve çok sevindim" dedi.

Mektup, yerel bir pul üreticisi olan Oswald Marsh'tan, karısına gönderilmişti ve mektup "Sevgili Katie"ye hitap ediyordu. Marsh, 107 yıl önce, "Burada çok şiddetli bir soğuk algınlığı nedeniyle çok perişan oldum." diye yazmıştı.