        Haberler Magazin Neşe Aksoy'dan üzücü haber - Magazin haberleri

        Neşe Aksoy'dan üzücü haber

        Oyuncu ve ses sanatçısı Neşe Aksoy'un akciğer kanseriyle mücadele ettiği öğrenildi

        Giriş: 12.09.2025 - 11:06 Güncelleme: 12.09.2025 - 11:06
        Neşe Aksoy'dan üzücü haber
        Neşe Aksoy'un, 2023'te akciğer kanserine yakalandığı öğrenildi. Film-San Vakfı Genel Müdürü Kıvanç Terzioğlu, yaklaşık üç yıldır hastalıkla savaşan oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

        Kıvanç Terzioğlu; "Sevgili dostum, ablam, oyuncu Neşe Aksoy şu an İzmir'de hastanede yatıyor. Az önce konuştum kötü hastalık ile mücadele ediyor ama inanıyorum ki atlatacak. Ona acil şifalar diliyorum ve dualarınızı göndermenizi rica ediyorum" dedi.

