1 | 43

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, yeni bir dizi projesi ile ekranlara dönmeye hazırlandığını söyleyen Nesrin Cavadzade, dizi ile ilgili bilgiler vermekten kaçınarak, “Sürpriz bir proje olacak, çok yakında herkes görecek zaten. Hayırlısı olsun bakalım artık. Yaz ayında ise bir sinema projesi ile izleyicilerin karşısına çıkmayı düşünüyorum" dedi.