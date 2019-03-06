Nesrin Cavadzade: İnsanlar 'Burnunu da mı squat ile kaldırdın?' diyor

Giriş: 06.03.2019 - 08:00 | Güncelleme:  

Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, önceki gün Nişantaşı’nda alışveriş yaparken görüntülendi . Neşeli halleri ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu, yeni projeleri ve geçtiğimiz günlerde yaptığı estetik açıklamaları ile ilgili konuştu

  • 1Nesrin Cavadzade: İnsanlar 'Burnunu da mı squat ile kaldırdın?' diyor - Magazin haberleri
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    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, yeni bir dizi projesi ile ekranlara dönmeye hazırlandığını söyleyen Nesrin Cavadzade, dizi ile ilgili bilgiler vermekten kaçınarak, “Sürpriz bir proje olacak, çok yakında herkes görecek zaten. Hayırlısı olsun bakalım artık. Yaz ayında ise bir sinema projesi ile izleyicilerin karşısına çıkmayı düşünüyorum" dedi. 

  • 2Nesrin Cavadzade: İnsanlar 'Burnunu da mı squat ile kaldırdın?' diyor - Magazin haberleri
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    "DİZİDEKİ ROLÜM BİTMİŞTİ"

    Nesrin Cavadzade, Hazal Kaya ile sorunları yüzünden setten ayrıldığı iddialarına kaçamak cevap vermesi dikkat çekti. Ünlü oyuncu, ısrarlı sorulara, "Dizideki rolüm bitmişti. O yüzden bıraktım" demekle yetindi.

  • 3Nesrin Cavadzade: İnsanlar 'Burnunu da mı squat ile kaldırdın?' diyor - Magazin haberleri
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    Geçtiğimiz günlerde yaptığı "Estetiğim yok, şekeri kestim" açıklamasından sonra kısa zamanda sosyal medyada topa tutulan Cavadzade, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.  

  • 4Nesrin Cavadzade: İnsanlar 'Burnunu da mı squat ile kaldırdın?' diyor - Magazin haberleri
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    "İNSANLAR 'BURNUNU DA MI SQUAT İLE KALDIRDIN' DİYOR"

    Cavadzade, "Bu haberler bana çok saçma geliyor. Ben her zaman doğal güzelliğimle anılıyorum. Hatta şimdi spora gidiyorum. Ben haftanın 6 günü spor yapan birisiyim, insanlar 'Burnunu da mı squat ile kaldırdın?' diyorlar ama burnum hala çok büyük, patlıcan gibi. Rahat olsunlar" dedi. 

  • 5Nesrin Cavadzade: İnsanlar 'Burnunu da mı squat ile kaldırdın?' diyor - Magazin haberleri
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    Güzel oyuncu, röportajın ardından alışverişine kaldığı yerden devam etti. 

  • 6Nesrin Cavadzade: İnsanlar 'Burnunu da mı squat ile kaldırdın?' diyor - Magazin haberleri
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  • 7Nesrin Cavadzade: İnsanlar 'Burnunu da mı squat ile kaldırdın?' diyor - Magazin haberleri
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  • 10Nesrin Cavadzade: İnsanlar 'Burnunu da mı squat ile kaldırdın?' diyor - Magazin haberleri
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  • 12Nesrin Cavadzade: İnsanlar 'Burnunu da mı squat ile kaldırdın?' diyor - Magazin haberleri
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  • 14Nesrin Cavadzade: İnsanlar 'Burnunu da mı squat ile kaldırdın?' diyor - Magazin haberleri
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  • 15Nesrin Cavadzade: İnsanlar 'Burnunu da mı squat ile kaldırdın?' diyor - Magazin haberleri
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  • 16Nesrin Cavadzade: İnsanlar 'Burnunu da mı squat ile kaldırdın?' diyor - Magazin haberleri
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  • 17Nesrin Cavadzade: İnsanlar 'Burnunu da mı squat ile kaldırdın?' diyor - Magazin haberleri
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  • 18Nesrin Cavadzade: İnsanlar 'Burnunu da mı squat ile kaldırdın?' diyor - Magazin haberleri
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  • 19Nesrin Cavadzade: İnsanlar 'Burnunu da mı squat ile kaldırdın?' diyor - Magazin haberleri
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  • 20Nesrin Cavadzade: İnsanlar 'Burnunu da mı squat ile kaldırdın?' diyor - Magazin haberleri
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  • 21Nesrin Cavadzade: İnsanlar 'Burnunu da mı squat ile kaldırdın?' diyor - Magazin haberleri
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  • 22Nesrin Cavadzade: İnsanlar 'Burnunu da mı squat ile kaldırdın?' diyor - Magazin haberleri
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  • 23Nesrin Cavadzade: İnsanlar 'Burnunu da mı squat ile kaldırdın?' diyor - Magazin haberleri
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  • 24Nesrin Cavadzade: İnsanlar 'Burnunu da mı squat ile kaldırdın?' diyor - Magazin haberleri
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  • 25Nesrin Cavadzade: İnsanlar 'Burnunu da mı squat ile kaldırdın?' diyor - Magazin haberleri
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  • 26Nesrin Cavadzade: İnsanlar 'Burnunu da mı squat ile kaldırdın?' diyor - Magazin haberleri
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  • 27Nesrin Cavadzade: İnsanlar 'Burnunu da mı squat ile kaldırdın?' diyor - Magazin haberleri
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  • 28Nesrin Cavadzade: İnsanlar 'Burnunu da mı squat ile kaldırdın?' diyor - Magazin haberleri
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  • 29Nesrin Cavadzade: İnsanlar 'Burnunu da mı squat ile kaldırdın?' diyor - Magazin haberleri
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  • 30Nesrin Cavadzade: İnsanlar 'Burnunu da mı squat ile kaldırdın?' diyor - Magazin haberleri
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  • 31Nesrin Cavadzade: İnsanlar 'Burnunu da mı squat ile kaldırdın?' diyor - Magazin haberleri
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  • 32Nesrin Cavadzade: İnsanlar 'Burnunu da mı squat ile kaldırdın?' diyor - Magazin haberleri
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  • 33Nesrin Cavadzade: İnsanlar 'Burnunu da mı squat ile kaldırdın?' diyor - Magazin haberleri
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  • 34Nesrin Cavadzade: İnsanlar 'Burnunu da mı squat ile kaldırdın?' diyor - Magazin haberleri
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  • 35Nesrin Cavadzade: İnsanlar 'Burnunu da mı squat ile kaldırdın?' diyor - Magazin haberleri
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  • 36Nesrin Cavadzade: İnsanlar 'Burnunu da mı squat ile kaldırdın?' diyor - Magazin haberleri
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  • 37Nesrin Cavadzade: İnsanlar 'Burnunu da mı squat ile kaldırdın?' diyor - Magazin haberleri
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  • 38Nesrin Cavadzade: İnsanlar 'Burnunu da mı squat ile kaldırdın?' diyor - Magazin haberleri
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  • 39Nesrin Cavadzade: İnsanlar 'Burnunu da mı squat ile kaldırdın?' diyor - Magazin haberleri
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  • 40Nesrin Cavadzade: İnsanlar 'Burnunu da mı squat ile kaldırdın?' diyor - Magazin haberleri
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  • 41Nesrin Cavadzade: İnsanlar 'Burnunu da mı squat ile kaldırdın?' diyor - Magazin haberleri
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  • 42Nesrin Cavadzade: İnsanlar 'Burnunu da mı squat ile kaldırdın?' diyor - Magazin haberleri
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  • 43Nesrin Cavadzade: İnsanlar 'Burnunu da mı squat ile kaldırdın?' diyor - Magazin haberleri
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