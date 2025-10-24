Habertürk
        Haberler Dünya Netanyahu'dan ABD ile ilgili soruya yanıt | Dış Haberler

        Netanyahu'dan ABD ile ilgili soruya yanıt

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin İsrail politikalarına etkisine ilişkin soruya yanıt verirken, İsrail'in bağımsız bir ülke olduğunu savundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 21:38 Güncelleme: 24.10.2025 - 22:02
        Netanyahu'dan ABD ile ilgili soruya yanıt
        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin Gazze'deki ateşkesi "dayattığı" haberleri ve işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak tasarısına doğrudan karşı çıkması üzerine "İsrail'in bağımsız bir devlet olduğunu" savundu.

        Netanyahu'ya "ABD Başkanı Trump'ın 'İsrail, Batı Şeria'yı ilhak etmeyecek, Arap liderlerine bunun sözünü verdim' sözleriyle ne kastettiği, İsrail'i ABD'nin yönetip yönetmediği" soruldu.

        Bu soru üzerine Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki sağ 20 İsrailli esirin geri getirilmesinde oynadığı rol nedeniyle Trump’a teşekkür ederek, iki ülke arasında üst düzey işbirliği olduğunu vurgulamasına karşın sözlerinin sonunda "Biz, bağımsız bir devletiz." ifadesini kullandı.

        Netanyahu’nun "bağımsız devlet" olduklarını yönündeki açıklaması, Trump'ın işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakına ilişkin İsrail Meclisinde yapılan oylama hakkında, "Batı Şeria konusunda endişelenmeyin. İsrail Batı Şeria'da hiçbir şey yapmayacak." ifadelerinin ardından geldi.

        ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de İsrail ziyareti esnasında işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakına ilişkin yasa tasarısının Meclis ön oylamasından geçmesinin, kendisine hakaret niteliği taşıdığını ve "aptalca" bulduklarını söylemiş, Trump yönetiminin politikasının "ilhak"a karşı olduğunu ve bunu sürdüreceklerini vurgulamıştı.

        İsrail Başbakanlık Ofisi ise Meclisteki oylamanın "muhalefetin bir provokasyonu" olduğunu savunmuş ve hükümet olarak bu adımı desteklemeyeceklerini duyurmuştu. Buna karşın Netanyahu'nun iktidar ortağı aşırı sağcı partiler İsrail'in "Batı Şeria'da egemenlik sahibi olduğunu" savunmuş ve kararı desteklemişti.

        Son dönemde, İsrailli yetkililer ve Netanyahu, üst üste ABD'den Trump yönetiminden gelen üst düzey isimlerle görüşüyor. ABD'den protokol sırasına göre Başkan Yardımcısı Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump'ın damadı ve Danışmanı Jared Kushner, Netanyahu ile son 72 saatte görüşen isimler olarak kaydedildi.

        CNN'e konuşan ABD'li kaynaklar, İsrail'e gerçekleştirilen üst üste ziyaretleri, "Netanyahu bebek bakımı" olarak tanımladı ve İsrail Başbakanına Gazze'de ateşkesin Trump açısından "ne kadar önemli olduğunu anlatmak için yapıldığını" belirtti.

        İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, ABD'li bir yetkili argo bir dille "Böyle giderse Netanyahu, Gazze planını batırır. Eğer Netanyahu Gazze planını batırırsa, Trump da onu fena yapar." anlamında ifadeler kullandı.

        ABD Gazze'deki ateşkesin uygulanmasını izlemek üzere İsrail'de CENTCOM'a bağlı ABD-İsrail ve İngiltere'den askeri yetkililerin yer aldığı ateşkes izleme üssü kurdu.

        İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilen yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin İsrail'e ilhakının oylandığı tasarı, 22 Ekim Çarşamba günü İsrail Meclisindeki ön oylamada oy çoğunluğuyla kabul edilmişti.

        *Fotoğraf: EPA/ALEX KOLOMOISKY, temsilidir

