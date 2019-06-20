Online dizi ve film izleme platformu Netflix Türkiye’deki abonelik ücretlerine zam yaptı. Buna göre 15.99 TL olan temel paketin aylık üyelik ücreti fiyatı 17.99 TL’ye, 27.99 TL olan standart paketin aylık üyelik ücreti 29.99 TL’ye ve 39.99 TL olan özel paketin aylık üyelik ücreti ise 41.99 TL’ye çıkarıldı.

Türkiye’deki kullanıcılar için Özel Paket’te yüzde 5 olan zam oranı, Standart Paket’te yüzde 7, Temel Paket’te ise yüzde 12.5 oldu. Yeni fiyatlarla Türkiye’deki abonelerin, Netflix’e ödediği yıllık toplam tutar da Temel Paket’te 192 TL’den 216 TL’ye, Standart Paket’te 336 TL’den 360 TL’ye ve Özel Paket’te ise 480 TL’den 504 TL’ye ulaştı.

Netflix Fiyatları (TL) Ocak 2016 Eylül 2016 Haziran 2019 Son Artış Oranı Temel Paket 26.99 15.99 17.99 12.51% Standart Paket 33.99 27.99 29.99 7.15% Özel Paket 40.99 39.99 41.99 5.00%

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre 2016 yılının Ocak ayında Türkiye’de kullanıma açılan Netflix’in yaptığı bu fiyat artışı, platformun Türkiye’deki ilk resmi zammı olarak kayıtlara geçti. Netflix, Ocak 2016’da Türkiye pazarına şu paket ve fiyatlarla adım atmıştı: Temel Paket 26.99 TL, Standart Paket 33.99 TL ve Özel Paket 40.99 TL.

Platform Türkçe dil desteğini yayına aldığı Eylül 2016’da Türkiye fiyatlarında ciddi bir indirime gitmiş; Temel Paket’in aylık abonelik fiyatını 26.99 TL’den 15.99 TL’ye, Standart Paket’in aylık fiyatını 33.99 TL’den 27.99 TL’ye ve Özel Paket’in Türkiye fiyatını ise 40.99 TL’den 39.99 TL’ye indirmişti.

3 AY ÖNCE ZAMMI TEST ETMİŞTİ

Netflix’in Türkiye’de geçen aylarda yine zam haberleriyle gündeme geldiğini belirtmekte fayda var. Hatırlanacağı üzere geçen mart ayında Netflix, kullanıcılara yönelik olarak fiyat testi yapmış ve internet sitesi üzerindeki fiyatları yukarı çekmişti. Ancak Türkiye’de 200 bine yakın kullanıcısı ve 10 bine yaklaşan abonesi olan Netflix’in bu fiyat artışı, eski veya yeni aboneler için resmi olarak uygulamaya konulmamıştı.

Netflix Fiyatları (TL) Zam Öncesi Ödenen Yıllık Ücret Zam Sonrası Ödenen Yıllık Ücret Temel Paket 191.88 215.88 Standart Paket 335.88 359.88 Özel Paket 479.88 503.88

Yüzde 6 ile yüzde 25 arasında zamma işaret eden fiyat listesiyle ilgili olarak Netflix Türkiye şu açıklamayı yapmıştı: “Üyelerimizin Netflix'e verdiği değeri daha iyi anlamak için dönem dönem farklı fiyat politikaları test ediyoruz. Bu testler herkese açık değil. Ayrıca testlerde görülen fiyatları hiçbir zaman uygulamaya koymayabiliriz. Amacımız, Netflix üyelik ücreti politikasının doğruluğundan emin olmak.”

PAKETLERİNE ‘MOBİL’İ DE EKLEDİ

Netflix’in Temel Paket’inde kullanıcılar içerikleri, tek ekranda ve standart çözünürlükte izleyebilirken; Standart Paket’te aynı anda 2 farklı cihazda HD kalitede yayın izlenebiliyor. En üst paket olan Özel (Premium) Paket’te ise kullanıcılara, aynı anda 4 farklı cihazda, Ultra HD kalitede yayın izleme imkanı sunuluyor.

Netflix, gelişmekte olan pazarlardaki büyüme planları çerçevesinde, geçen aylarda platformdaki içeriklere yalnızca mobil uygulama üzerinden erişilebilen ‘uygun’ fiyatlı “Mobil Paket”i de test etmeye başlamıştı. Bu testlerin kapsamına Türkiye de alınırken, Netflix Mobil Paket için listelenen aylık abonelik ücreti 7.99 TL olarak belirlenmişti.

DİĞER ÜLKELERDEKİ KULLANICILAR NE KADAR ÖDÜYOR?

Gelelim Netflix’in dünya genelindeki ülkelerdeki fiyatlarına....

190’ı aşkın ülkede, 148 milyon ücretli abonesi olan Netflix son dönemde sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde de fiyat artışlarıyla gündeme geldi. ABD’de 2017 yılından sonra 2019 yılının ocak ayında, Avrupa’da ise 2015 yılından sonra yine bu yılın nisan ayında Netflix’in üyelik ücretlerine zam geldi. Yapılan son fiyat artışlarının ardında Netlix’in başlangıç paketi ABD’de 8.99 dolar, Euro bölgesinde 7.99 Euro, İngiltere’de 5.99 sterlin oldu.

Netflix Fiyatları ($) Temel Paket Yıllık Toplam Tutar Kişi Başına Gelir Oran Türkiye 3.10 37.20 9346 0.40% Arjantin 3.44 41.28 11627 0.36% Brezilya 5.70 68.40 8968 0.76% Avustralya 6.92 83.04 56352 0.15% Hindistan 7.19 86.28 2036 4.24% Japonya 7.42 89.04 39306 0.23% Kanada 7.57 90.84 46261 0.20% İngiltere 7.62 91.44 42558 0.21% Güney Kore 8.20 98.40 31346 0.31% Rusya 8.97 107.64 11327 0.95% ABD 8.99 107.88 62606 0.17% Almanya 9.03 108.36 48264 0.22% Fransa 9.03 108.36 42878 0.25% İtalya 9.03 108.36 34260 0.32% İspanya 9.03 108.36 30697 0.35%

Yapılan son zam sonrası Netflix’in Türkiye’deki başlangıç fiyatı dolar bazında 3.1 dolar olarak karşımıza çıkıyor. Bugün yapılan son zam sonrası da Türkiye, hala dolar bazında ‘Netflix’in en ucuz olduğu ülke’ ünvanını koruyor. Bu rakamlar, ekonomistlerin yakından takip ettiği ve fiyat seviyelerini satın alma gücü paritesine göre gösteren Big Mac Endeksi’ndeki bakış açısıyla değerlendirildiğinde şu tablo ile karşılaşıyoruz:

DAHA ÇOK ÖDEYİP, DAHA AZINI SEYREDEBİLİYORUZ!

IMF’nin 2018 yılı rakamlarına göre Türkiye’nin kişi başına geliri 9346 dolar. Netflix’in temel paketinin yıllık ücreti ise son zam ve kur seviyesi dikkate alındığında, 37 dolar olarak karşımıza çıkıyor. Diğer bir deyişle Türkiye’de ortalama bir kullanıcının yıllık toplam gelirinin yüzde 0.4’ü Netflix’e gidiyor. Bu oran ABD’de ise yüzde 0.17.

Dolayısıyla kişi başına gelir bazında bakıldığında Türkiye bir yandan gelişmiş ülkelere oranla Netflix’e daha çok para ödeyen ülke olurken; diğer yandan da ABD’deki kullanıcıların erişebildikleri içerik zenginliğiyle karşılaştırıldığında Türkiye’deki kullanıcılara sunulan Netflix katalogunun kısıtlı olduğu gerçeği ile de karşılaşıyoruz. Diğer bir deyişle, Türk tüketicisi hem gelirine oranla daha fazla para ödüyor, hem de daha sınırlı bir içeriğe ulaşabiliyor.

DEĞERİ 6 AYDA 80 MİLYAR DOLAR FIRLADI

Netflix'in başta ABD olmak üzere Avrupa gibi gelişmiş pazarlarda son yıllarda fiyat değişikliğine pek gitmiyordu. Ancak şirketin 2018 yılının sonunda bu alanda yapacağı zamların sinyalini vermesi, Netflix'in ABD borsalarına işlem gören hisselerine oldukça olumlu yansıdı.

Şirketin hem ücretli abone tabanını 150 milyona yaklaştırması hem de faaliyette olduğu ülke sayısını 190'ın üzerine çıkarması, son 6 aylık dönemde Netflix hisselerine de ralli yaşattı. 24 Aralık 2018'de 234 dolar olan Netflix hisseleri, dün itibariyle 363 dolara kadar çıktı. Şirketin hisseleri son 6 ayda yüzde 55 değerlenirken, Netflix'in piyasa değeri de 80 milyar dolardan, 160 milyar dolara kadar çıktı.