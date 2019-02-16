Online dizi ve film platformu Netflix’ten, Türkiye’ye özel sürpriz bir adım geldi. Yılın en çok konuşulan yapımlarından olan Organize İşler Sazan Sarmalı bugünden itibaren Netflix’te yayınlanmaya başladı.

Yılmaz Erdoğan imzası taşıyan ve kadrosunda Yılmaz Erdoğan ve Kıvanç Tatlıtuğ’un yanısıra Ezgi Mola, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu, Okan Çabalar, Güven Kıraç, Ahmet Mümtaz Taylan, Ersin Korkut ve Erdem Baş gibi isimlerin yer aldığı Organize İşler 2: Sazan Sarmalı’nın halen sinemalarda vizyonda olan bir film olduğunu da belirtelim.

Peki Netflix’in bu adımı platforma ne kazandıracak? Hem popüler hem de hala vizyonda olduğu düşünüldüğünde bu filmin, Netflix’e gelmesinin, platformun Türkiye’deki kullanıcı tabanını da genişleteceğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

Hatta sosyal ağlar üzerinden yapılan paylaşımlardan da Netflix’in özellikle 30 günlük ücretsiz deneme seçeneğine olan talebin hemen arttığı görülüyor. Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre 190'dan fazla ülkede 139 milyon ücretli kullanıcısı bulunan Netflix’in dördüncü yılına girdiği Türkiye’de yaklaşık 500 binlik bir ücretli abone sayısına ulaştığı tahmin ediliyor.

TEK BİLET FİYATINA BİR AYLIK TEMEL PAKET!

Mars Group ile yaşanan bilet fiyatı anlaşmazlığı nedeniyle vizyona planlanan tarihten daha geç girmek durumunda kalan Organize İşler 2: Sazan Sarmalı’nı vizyonda bulunduğu son 2 haftada, 2.5 milyondan fazla seyirci izlemiş.

Box Office Türkiye’nin verilerine göre film 2 haftada toplam yaklaşık 40 milyon TL’lik hasılat yapmış. Diğer bir deyişle, Organize İşler 2: Sazan Sarmalı için ortalama bilet yaklaşık 16 TL olmuş.

Diğer bir deyişle bu tek film için ödenen fiyat, Netflix’in aylık temel paketinin fiyatına denk. Zaten bu durum bile tek başına kullanıcıların tepkisine neden olmuş durumda. Sosyal ağlarda, “Sinema biletine onca parayı verdik, dakikalarca reklam izledik, eve geldik, film Netflix'de ne bu şimdi?” gibi tepkilerini görmek mümkün.

2016 yılı başında Türkiye’de de kullanıma açılan Netflix’in kullanıcı çekmek için sunduğu bu 30 günlük ücretsiz deneme seçeneğinin yanısıra asıl olarak üç farklı paketi bulunuyor. Türkiye’de üçüncü yılını da geride bırakan Netflix, 2016 yılının Eylül ayında Türkiye’deki paket fiyatlarında indirime gitmişti.

O tarihten bu yana Netflix’in Türkiye fiyatları şu şekilde uygulanıyor: Temel Paket (tek cihazdan SD erişim) 15.99 TL, Standart Paket (2 farklı cihazdan HD erişim) 27.99 TL, Özel Paket (4 farklı cihazdan ultra HD erişim) 39.99 TL.

BİLGİLERİNİ VER 30 GÜNLÜK ÜCRETSİZİ AL!

Türkiye’de “bir ay ücretsiz kullanırım, istediğim film ve dizileri indiririm, ardından da üyeliğimi sonlandırırım” diye düşünen pek çok kullanıcı da doğal olarak var.

Ancak platformun, bu dönem için bile kullanıcılardan kredi kartı bilgilerini aldığını belirtelim. Bunun gerekçesi ise Netflix tarafından şu sözlerle açıklanıyor:

“Ücretsiz denemeden sonra hizmette herhangi bir kesinti yaşamamanızı sağlamak için sizden bir ödeme yöntemi istiyoruz. Ödeme yönteminizin çalıştığını doğrulamak üzere finansal kuruluşunuza yetkilendirme isteği göndererek bunu yapıyoruz. Bu istekler tahsilat amaçlı değildir, ancak bazı durumlarda kullanılabilir hesap bakiyenizi geçici olarak etkileyebilir. Hizmetimize devam etmezseniz sizden ücret alınmayacaktır.”

Sonuçta Netflix, potansiyel müşteri olarak değerlendirip, kişisel iletişim ve kart bilgilerini alma karşılığında 30 günlük deneme süresini ‘ücretsiz’ olarak veriyor. Son tahlilde, önümüzdeki haftalarda Organize İşler 2: Sazan Sarmalı’nın sinema salonlarındaki seyirci sayısının seyri ile Netflix’in Türkiye’deki kullanıcı sayısı arasında ters bir ilişki olacağı açık.